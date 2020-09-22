В "Нафтогазе" объяснили, из-за чего возникли миллиардные долги за газ

В "Нафтогазе" заявили, что огромные долги на рынке газа возникли из-за недостатков государственного регулирования. Дело в том, что предприятия теплокоммунэнерго не могут штрафовать своих должников по той же ставке, по которой их штрафует "Нафтогаз".

Об этом заявила директор по взаимодействию с органами государственной власти НАК "Нафтогаз" Алена Осмоловская, сообщил UBR.

"Есть опять-таки вопрос несовершенного государственного регулирования. Если мы по Хозяйственному кодексу обязаны выставлять штрафы и пени, мы не можем их не выставлять. Эти компании теплокоммунэнерго своим должникам не могут выставлять по такой самой ставке штрафы и пени, поэтому выходит так, что у них создается такая задолженность", – сказала Осмоловская.

По ее словам, ключ к решению этой проблемы находится в Верховной Раде, которая может найти выход из этой ситуации и позволить стартовать отопительному сезону.

Как сообщал OBOZREVATEL, в "Нафтогазе" заявили, что будут судиться с поставщиками из-за долгов за газ, который поставлялся населению на условиях ВСО (по ценам ниже, чем для предприятий). Они достигли 24 млрд грн.

Кабинет министров в середине августа позволил отключать газ. Если раньше компании были обязаны поставлять газ всем бытовым потребителям и религиозным организациям на своей лицензионной территории, то сейчас это условие изъяли.

Компания "Нафтогаз" повысила стоимость газа для населения по тарифу "Годовой" с 4,73 до 5,24 гривен за кубометр. А сентябрьская цена на газ по тарифу "Месячный" выросла на 45% – с 3,24 грн/куб в августе до 4,7 грн/куб.