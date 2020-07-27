В "Нафтогазе" анонсировали "агрессивные действия" при продаже голубого топлива украинцам

Директор "Газопоставляющей компании "Нафтогаз"" Максим Рабинович заявил, что они планируют агрессивно действовать на рынке газа для населения, который откроется 1 августа. Задача поставщика – завоевать свою позицию и набрать как можно больше клиентов.

Об этом топ-менеджер компании заявил в комментарии изданию UBR.ua. "Мы будем активно участвовать на рынке, это однозначно. Агрессивно себя вести с точки зрения маркетинга, с точки зрения привлечения клиента, формирования клиентской базы, но никаким образом это не связано с желанием монополизировать рынок, мы против монополии однозначно", – сказал глава ГПК Нафтогаз.

"Мы будем участвовать, мы точно хотим нарастить объемы продаж, мы точно хотим нарастить клиентскую базу, и делать это будем исключительно рыночным способом", – отметил Рабинович.

Отметим, в Украине тарифы на газ с августа перестанет контролировать правительство. А уже зимой это может привести к подорожанию голубого топлива с около 3 до 10 грн за кубометр.

Украинцы получат разную цену за голубое топливо. "Цена будет разная. Это будут тарифные планы, которые сможет предлагать им поставщик. На первом этапе будут месячные, годовые тарифные планы", – рассказал на форуме Energy Club директор ГПК "Нафтогаз Украины" Максим Рабинович.

Уже сейчас тенденция на мировых рынках развернулась. Если раньше газ дешевел, то сейчас наоборот – дорожает. В среднем кубометр стоит около 3,3 грн. В результате такой тенденции на 7% поднял свой тариф и "Нафтогаз".

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцев, которые имеют долги за коммунальные услуги, депутаты хотят лишить права управлять авто, выезжать за границу, пользоваться оружием и ходить на охоту.