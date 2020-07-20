Экс-глава "Укравтодора" получал взятки от фирм за строительство дорог, – Сытник

Бывший и.о. главы "Укравтодора" Славомир Новак использовал служебное положение, чтобы получать взятки от фирм, которые строили дороги в Украине.

Информацию о расследовании преступной схемы во время брифинга в понедельник, 20 июля, сообщили директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник и и.о. руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

По словмы Грищук, задержан ряд лиц, которым инкриминируется несколько эпизодов. Речь идет о событиях 2016-2019 годов. И. о. главы "Укравтодора" использовал служебное положение для получения неправомерной выгоды.

"Один из эпизодов касался строительства дорог в Украине. Когда украинские компании не могли завершить работы до конца или вовремя, глава "Укравтодора" за вознаграждение предлагал продлить действие договоров и избежать штрафов. Это делалось с помощью фирм из Польши. В Польше создавалась фирма и взятки пополняли уставный капитал этого предприятия. Так получали деньги и легализовали их", – сказал Грищук.

"Сумма тендеров, которые отрабатываются в рамках расследования, составляет 270 млн евро", – уточнил Сытник.

Еще одна схема, которую расследуют – когда Новак предлагал международной фирме, которая строит дороги, создать совместное предприятие, в котором предусматривал роль и для себя.

"Он обещал, что 50% уставного капитала этого предприятия будет предоставлено его людьми, которым он доверяет. Остальные 50% должна предоставлять эта международная организация. И после завершения своей работы в Украине он планировал возглавить или войти в наблюдательный совет этого предприятия", – пояснил Грищук.

По словам Сытника, бывший руководитель "Укравтодора" первые переговоры о получении взяток начал вести в декабре 2016 года (вступил в должность в октябре 2016 года). А действовала схема до его увольнения в 2019 году.

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Как сообщал OBOZREVATEL, 20 июля В Польше задержали бывшего главу "Укравтодора" Славомира Новака.

За три года работы в должности главы "Укравтодора" Новак наделал немало шума. В частности, экс-госменеджер любил бегать по судам и назначал на должности людей с сомнительной репутацией. OBOZREVATEL вспомнил четыре громких скандала с участием Новака как руководителя "Укравтодора".