В наблюдательном совете "Укрнафты" выступили против отмены конкурса на должность главы компании
Независимый член набсовета "Укрнафты" Андрей Бойцун заявил, что нельзя приостанавливать конкурс по отбору главы правления компании, который проведен уже на 95%.
Он раскритиковал решение, принятое 20 мая наблюдательным советом, согласно которому процесс был остановлен в связи эпидемией коронавируса. По его мнению, его нужно довести до конца. Об этом он сказал в интервью "Интерфакс-Украина".
"Я рассчитываю на решение вопроса в пользу продолжения поиска. Это в интересах компании. И поэтому, я буду пытаться переубедить набсовет собраться, довести поиск до конца", – сказал Бойцун.
Он напомнил, что 20 мая наблюдательный совет ПАО "Укрнафта" 20 мая избрал на должность председателя правления компании Олега Геза, который с 1 мая 2019 был временным и.о. главы правления. По его мнению, необходимости прекращать конкурс, когда мир постепенно выходит из карантина, нет.
Бойцун добавил, что его предложение провести набсовету собеседование с отобранными пятью кандидатами и Гезом перед принятием решения, было отвергнуто.
"Если сравнить с футболом, то выглядит так, что за один тур до конца чемпионата ситуацию заморозили, а команду с условного 9-го места просто решили "назначить" чемпионом", – привел он аналогию.
Кто решил остановить конкурс
По его информации, инициаторами прекращения конкурса и назначения Геза были представители миноритарных акционеров "Укрнафты", однако исход голосования на набсовете решил голос одного из трех представителей мажоритария – НАК "Нафтогаз Украины", который поддержал двух представителей миноритариев и трех независимых членов, номинированных миноритариями.
Бойцун уточнил, что против отмены конкурса помимо него проголосовало еще два независимых члена, номинированных "Нафтогазом" (экс-замминистра финансов Елена Макеева и экс-глава НКЦБФР Олег Мозговой), а также глава набсовета, исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
Согласно открытым данным, 50%+1 акция "Укрнафты" принадлежит государственному "Нафтогазу", а 42% акций контролирует группа "Приват".
.Как сообщал OBOZREVATEL, "Укрнафта" подписала мировые соглашения с 5 компаниями из орбиты группы "Приват", которым она в 2015 году безоплатно передала около миллиона тонн сырой нефти на сумму 7,6 млрд грн.
В конце апреля 2020 года компания "Укрнафта" получила 774 млн грн в счет погашения долгов от компаний, которые входят в орбиту группы "Приват".