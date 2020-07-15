Директор распорядитель МВФ Кристалина Георгиева во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским указала ему на успешную реформу банковской системы, проведенную командой Петра Порошенко.

Об этом говорится в официальном заявлении главы Фонда по итогам разговора, которое опубликовано на сайте Фонда. Она заявила, что реформа НБУ и его деятельность в течение последних пяти лет является очевидной историей успеха для Украины.

"Независимый центральный банк способствует макроэкономической стабильности, поддерживает доверие инвесторов и защищает финансовую систему – все это является важными предпосылками для инвестиций и роста. Действия в рамках политики НБУ, которая заслуживала доверия, способствовали стабилизации экономики. Успешная очистка финансового сектора, в котором свирепствовало мошенничество, также является заслугой надзорной деятельности НБУ", – отметила руководительница МВФ.

"В интересах Украины является сохранять независимость НБУ, и это также является требованием в рамках действующей программы поддержки МВФ. Я призвала президента Зеленского придерживаться курса качественной денежно-кредитной и финансовой политики – именно они являются ключевыми для большего инвестиционного и инклюзивного роста", – убеждена глава МВФ.

Напомним, глава НБУ Яков Смолий был освобожден от должности после того, как заявил о длительном давлении на коллектив и Правление Национального банка Украины. Президент Зеленский и депутаты с монобольшинства неоднократно публично заявляли о необходимости ослабить курс гривны и провести денежную эмиссию.

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский заявил, что должность председателя Национального банка займет "независимый технократ". Он заверил, что до конца недели он предложит парламенту кандидатуру на эту должность.