В МВФ отреагировали на нового главу НБУ: заявление кредитора
В МВФ отреагировали на назначение Кирилла Шевченко .
Представитель Международного валютного фонда (МВФ) в Украине Йоста Люнгман заявил о тяжелой экономической ситуации в Украине, правильной политике НБУ и пожелал новому главе Кириллу Шевченко сохранить независимость ведомства.
Соответствующее заявление Люнгмана опубликовало издание "Укринформ". "Мы желаем ему успеха у руля Нацбанка в этих сложных экономических условиях. В последние годы эффективное проведение Национальным Банком денежно-кредитной, курсовой и финансовой политики усилили экономику Украины. Сверхважно, чтобы независимость Национального банка и присущий НБУ высокий уровень профессионализма были ограждены и под руководством нового председателя", – говорится в заявлении.
Краткая биография Шевченко
с 28 мая 2015 года – Кирилл Шевченко избран главой правления Укргазбанка;
с 26 декабря 2014 года – и.о. председателя правления Укргазбанка;
с 7 октября 2014 года – первый зампред Укргазбанка;
май 2012 года – август 2014 года – советник секретариата председателя Ощадбанка;
февраль 2012 года – апрель 2012 года – председатель правления ЧАО "СКПД";
апрель 2011 года – декабрь 2011 года – председатель правления ЧАО "Украинская Стратегическая Группа";
сентябрь 2009 года – апрель 2010 года – первый заместитель председателя правления Укргазбанка;
май 2009 года – сентябрь 2009 года – советник премьер-министра Украины;
декабрь 2006 года – май 2009 года – председатель правления Государственного ипотечного учреждения;
октябрь 1995 года – декабрь 2006 года – начальник отдела нормативов, заместитель начальника управления активно-пассивных операций, заместитель председателя правления, первый заместитель председателя правления банка "Финансы и Кредит";
март 1995 года – сентябрь 1995 года – экономист отдела экспертов, экономист, ведущий экономист сектора кредитных ресурсов кредитного отдела Акционерного почтово-пенсионного банка "Аваль";
август 1994 года – март 1995 года – экономист сектора вкладных операций, экономист кредитного отдела, и.о.начальника сектора кредитного отдела по привлечению кредитных ресурсов ЗАО "Украинский Кредитный Банк".
Напомним, Шевченко работал в государственных банках последние 11 лет. До этого занимал должность главы Государственного ипотечного учреждения. В целом в банковском секторе назначение Шевченко оценивают положительно: он не занимался политикой и хорошо знает рынок.
Как ранее сообщал OBOZREVATEL:
Верховная Рада 16 июля назначила Кирилла Шевченко главой НБУ;
Смолий 1 июля подал в отставку, написав заявление "по собственному желанию". Он заявил, что в течение длительного времени на регулятора осуществляется "систематическое политическое давление".
Со своей стороны в НБУ заявили, что уважают решение Якова Смолия об отставке с поста главы регулятора и разделяют его предостережение о "политическом давлении".
Член Совета НБУ Виталий Шапран заявил, что не чувствует политического давления на центробанк, а заявление его главы об отставке считает эмоциональным.
В МВФ заявили, что независимость НБУ находится в центре программы, которую поддерживает фонд, и эта независимость должна быть обеспечена преемником главы правления Нацбанка.
Впоследствии Зеленский внес в Верховную Раду постановление об увольнении Смолия.
Вероятно, Смолий написал заявление об отставке после напряженного разговора с президентом Владимиром Зеленским, с которым у него был конфликт
Верховная Рада в пятницу, 3 июля, отправила в отставку главу Национального банка Украины Якова Смолия.
Временно обязанности главы НБУ будет исполнять первый заместитель руководителя центробанка Екатерина Рожкова.
Совет Нацбанка отказалась утвердить на второй срок заместителя главы центробанка Олега Чурия. Его на эту должность выдвигал уволенный глава НБУ Яков Смолий.
Яков Смолий заявил, что колебание курса гривни после его отставки было прогнозируемым. А сотрудничество Украины с МВФ будет зависеть от позиции нового руководителя Нацбанка.