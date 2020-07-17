В МВФ отреагировали на нового главу НБУ: заявление кредитора

В МВФ отреагировали на назначение Кирилла Шевченко .

Представитель Международного валютного фонда (МВФ) в Украине Йоста Люнгман заявил о тяжелой экономической ситуации в Украине, правильной политике НБУ и пожелал новому главе Кириллу Шевченко сохранить независимость ведомства.

Соответствующее заявление Люнгмана опубликовало издание "Укринформ". "Мы желаем ему успеха у руля Нацбанка в этих сложных экономических условиях. В последние годы эффективное проведение Национальным Банком денежно-кредитной, курсовой и финансовой политики усилили экономику Украины. Сверхважно, чтобы независимость Национального банка и присущий НБУ высокий уровень профессионализма были ограждены и под руководством нового председателя", – говорится в заявлении.

Краткая биография Шевченко

с 28 мая 2015 года – Кирилл Шевченко избран главой правления Укргазбанка;

с 26 декабря 2014 года – и.о. председателя правления Укргазбанка;

с 7 октября 2014 года – первый зампред Укргазбанка;

май 2012 года – август 2014 года – советник секретариата председателя Ощадбанка;

февраль 2012 года – апрель 2012 года – председатель правления ЧАО "СКПД";

апрель 2011 года – декабрь 2011 года – председатель правления ЧАО "Украинская Стратегическая Группа";

сентябрь 2009 года – апрель 2010 года – первый заместитель председателя правления Укргазбанка;

май 2009 года – сентябрь 2009 года – советник премьер-министра Украины;

декабрь 2006 года – май 2009 года – председатель правления Государственного ипотечного учреждения;

октябрь 1995 года – декабрь 2006 года – начальник отдела нормативов, заместитель начальника управления активно-пассивных операций, заместитель председателя правления, первый заместитель председателя правления банка "Финансы и Кредит";

март 1995 года – сентябрь 1995 года – экономист отдела экспертов, экономист, ведущий экономист сектора кредитных ресурсов кредитного отдела Акционерного почтово-пенсионного банка "Аваль";

август 1994 года – март 1995 года – экономист сектора вкладных операций, экономист кредитного отдела, и.о.начальника сектора кредитного отдела по привлечению кредитных ресурсов ЗАО "Украинский Кредитный Банк".

Напомним, Шевченко работал в государственных банках последние 11 лет. До этого занимал должность главы Государственного ипотечного учреждения. В целом в банковском секторе назначение Шевченко оценивают положительно: он не занимался политикой и хорошо знает рынок.

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