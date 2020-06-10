МВФ ухудшил прогноз по Украине: решение предоставить кредит не помогло

В МВФ заявили, что падение ВВП Украины по итогам апреля 2020 года составит не 7,7%, как прогнозировалось ранее, а 8,2%. А вот рост зарплат по итогам года рекордно снизится.

А в 2021 году, как ожидается, экономика восстановится не на 3,6%, а лишь на 1,1%. Об этом говорится в заявлении, которое фонд сделал в связи с утверждением кредита для Украины, сообщил "Интерфакс-Украина".

"МВФ ожидает сокращения номинального ВВП Украины в этом году до 3,91 трлн грн с 3,98 трлн грн в прошлом, тогда как Кабмин заложил в измененный госбюджет прогноз 3,99 трлн грн. По мнению фонда, в следующем году номинальный ВВП достигнет 4,28 млрд грн, а в 2022 году – 4,66 млрд грн", – говорится в публикации.

Экономика Украины

Бюджет и долги Украины

Дефицит госбюджета, по расчетам МВФ, увеличится с 2% ВВП в 2019 году до до 7,7% по итогам 2020 года. В 2021 и 2022 годах дефицит снизится 5,3% ВВП и 3,5% ВВП соответственно.

Валовый госдолг будет иметь примерно такую же динамику: в 2020 году он резко вырастет с 50,4% ВВП до 65,4% ВВП, а потом постепенно снизится до 62,7% ВВП в 2021 году и до 60,5% ВВП в 2022 году.

Рост цен

Что касается инфляции, то в фонде ее оставили на прежнем уровне (для сравнения – в 2019 году она была на уровне 7,9%):

2020 – 4,5%;

2021 – 7,2%;

2022 – 5,6%.

Согласно новым оценкам, дефицит текущего счета может вырасти с 0,7% ВВП в 2019 до 1,7% в этом и 2% – в следующем и уменьшиться до 1,9% ВВП в 2022 году. В апреле МВФ ожидал расширения дефицита до 2% ВВП в этом году и 2,4% ВВП в следующем.

Что будет с инвестициями

В пресс-релизе указывается, что прямые иностранные инвестиции в 2020 году по сравнению с 2019 годом упадут вдвое – с 1,6% ВВП до 0,8% ВВП. Однако в 2021-2022 гг. Украине удастся увеличить их до 2,1% ВВП и 2,4% ВВП.

Такие показатели обусловят сокращение валовых международных резервов в этом году с $25,3 млрд до $19,3 млрд с восстановлением их до $23,4 млрд в следующем и $26,5 млрд – в 2022 годах.

В фонде прогнозируют, что после сокращения кредитного портфеля банков в минувшем году на 9,8% в этом году он потеряет еще 7,3%, в следующем – 12,4%, а его восстановление начнется лишь в 2022 году с роста на 8,4%.

Рост безработицы и зарплат

По мнению фонда, уровень безработицы в Украине в 2020 году увеличится с 8,5% до 12,6%, в последующие два года сократится сначала до 12%, затем - до 11,5%.

В МВФ ожидают, что рост номинальных зарплат после быстрого роста в 2018-2019 гг. (на 24,8% и 18,5% соответственно) в этом году резко замедлится – до 3,6%, а в 2021-2022 гг. восстановится до уровня 11,4% и 9,3% соответственно.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине ВВП в 2020 году упадет на 8%, экспорт – на 10%, импорт – на 14,5%, а уровень безработицы составит 9,5%. Об этом говорится в опубликованной Кабмином программе стимулирования экономики.

Экономический спад в Украине, вызванный карантином из-за пандемии COVID-19, продлится примерно до сентября-октября, а выйти на показатели марта можно будет к концу следующего года.

Мировая экономика из-за коронакризиса по итогам 2020 года упадет на 5,2%. Этот спад станет самым сильным со времен Второй мировой войны

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