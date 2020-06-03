Не только мыши зерно съели: в МВД разоблачили новую схему в Госрезерве

Проверки запасов, устроенные на складах Госрезерва Украины, обнаружили не только нехватку зерна на 800 млн гривен, но и масштабные схемы хищения горючего.

Об этом сообщил советник министра МВД Михаил Апостол на своей странице в Facebook.

Кражи топлива из Госрезерва

"Нашли интересную цистерну с нефтепродуктами. Если по ней стукнуть, то гудит, как пустая, если взять щупом пробу уровня нефтепродуктов, то цистерна полная. В конце концов выяснилось, что под окошком для щупа была приварена труба, и только она была заполнена нефтепродуктами, а в целом цистерна стояла пустой. Такие изобретения. И многие другие, которым правоохранители дадут оценку", – написал Апостол.

Подобная ситуация была с зерном – по документам оно есть, а склады пустые.

"То есть определенный товар по документам на складах есть, но при проверке выясняется, что его уже нет. На одном из предприятий не нашли почти 18 тысяч тонн зерна, на другом – почти 20 тысяч, на третьем – 112 тысяч тонн. Вот уже 150 000 тонн зерна, которые якобы у нас есть, но на самом деле уже давно разворованы и проданы", – сообщил советник министра.

Как сообщал OBOZREVATEL, советник министра МВД Михаил Апостол сообщил, что почти 2700 вагонов зерна, которое должно находиться на хранении в Госрезерве, съели мыши. В Facebook подсчитали, что для этого их понадобился бы почти миллиард.

Советник главы МВД Михаил Апостол пообещал озвучить фамилии причастных к исчезновению зерна из Госрезерва на сумму 800 млн гривен.

Следователи Держбюро расследований разоблачили преступную группу, которая на протяжении нескольких лет похищала и продавала на частные АЗС топливо, принадлежавшее воинской части.