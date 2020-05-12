В Минцифры анонсировали борьбу с "миллиардной коррупцией" с помощью реестров

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров анонсировал борьбу с "миллиардной коррупцией" путем создания современных государственных реестров.

В частности, к проверке базовых реестров привлечена СБУ и Госспецсвязь Об этом он написал в своем Telegram-канале во вторник, 12 мая.

Реестры в Украине

"К аудиту базовых реестров мы подключаем СБУ и госспецсвязь, начинаем процесс их централизации и создания современного государственного дата-центра. А также, подготовили письмо, где предложили остановить все закупки железа (компьютерной техники, – Ред.) во всех органах, где явно зарабатывают на закупках", – сообщил Федоров.

По его словам, коррупционеры уже сопротивляются нововведениям. В частности, Федоров заявил, что они запустили фейк о том, что продажа личных данных украинцев в Telegram-каналах якобы связана с утечкой из сервиса "Дія".

"Что будет когда запустим новый строительный реестр, который готов на 80% и где логируется каждая активность? Там была исторически миллиардная коррупция", – задался вопросом Федоров.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в мессенджере Telegram были обнаружены два бота, которые ищут персональные данные украинских пользователей по номеру телефона за деньги, используя при этом пользовательскую базу, возможно похищенную у ПриватБанка.

Правительство Украины одобрило постановление об электронных паспортах в мобильном приложении "Дія". Теперь паспорта в смартфоне официально являются цифровыми аналогами бумажных документов.