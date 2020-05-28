Главная Новости
28 мая • обновлено в 17:15
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Рынки и компании

В Минсоце сказали, какой должна быть минимальная зарплата в Украине

1.7т
Читать материал на украинском

Достойная минимальная зарплата в Украине должна быть на уровне 6-8 тысяч гривен в месяц.

А средняя зарплата по стране может оставаться на том же уровне, как и сейчас – около 12 тысяч гривен. Такое мнение высказала министр социальной политики Марина Лазебная в интервью LB.

Минимальная зарплата в Украине

Минимальная зарплата в Украине

Так она прокомментировала слова премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, который заявил, что экономика Украины позволяет предлагать людям "простую работу" с зарплатой в размере 6–8 тыс. грн.

"Считаю, что средняя зарплата по стране должно быть больше или менее такой, какая есть – 12,5 тысяч гривен. На такую можно соглашаться и работать. Хотя это вопрос дискуссионный", – сказала Лазебная.

Она добавила, что государство может регулировать только минимальный стандарт и минимальную зарплату.

"Мы не можем диктовать работодателям устанавливать уровень оплаты труда. Это регулируется коллективными договорами. Но мы контролируем, чтобы это была легальная заработная плата", – объяснила Лазебная.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Слуги народа" снова взялись за прожиточный минимум, который еще в прошлом году пообещали повысить вдвое. Обещание так и не выполнили: денег нет. Теперь же один из главных социальных стандартов снова предлагают перечислить.

президент Владимир Зеленский 20 мая заявил, что выводы ЮНИСЕФ о том, что в Украине за чертой бедности окажется 6-9 млн человек, некорректны, поскольку они применяли европейские стандарты при оценке благосостояния пенсионеров и тех, кто работает. В то же время Кабмин уже разрабатывает программу повышения минималки и перерасчета пенсий.

Правительство Украины планирует создать в стране около полумиллиона рабочих мест при этом зарплата будет варьироваться от 6 до 8 тысяч гривен.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Зарплаты в Украине" на OBOZREVATEL.

Автор
Андрей Довгань
Тема
Зарплаты в Украине
Персона
Марина Лазебная
Место
Украина
Теги
Министерство социальной политики зарплата минимальная зарплата
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
3
4
Смешно
0
Интересно
0
Печально
3
Трэш
Экономика Рынки и компании

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 22 382.

    Вылечились: 8439. Умерли: 669.

  • В мире заболели более 5,7 млн человек, погибли – более 354 тысяч.

  • Львовская область побила собственный рекорд по выявлению новых случаев коронавируса.

  • Ученые нашли новый способ предусматривать распространение коронавируса.

  • Ляшко назвал дату, когда в Украине ожидается нулевая статистика по COVID-19.

Новости экономики

Топ-публикации

Топ-блоги