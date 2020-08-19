В Минобороны сорвалась почти половина тендеров

В первом полугодии 2020 года сорвались 44% тендеров Минобороны.

Ведомство успешно успешно завершило 158 конкурентных тендеров на общую сумму 5,1 млрд грн. За этот же период было отменено 128 конкурентных тендеров или 44,7% от общего количества объявленных торгов на общую ожидаемую стоимость 3,46 млрд грн. Об этом сообщила экспертная организация StateWatch.

"Из 128 отмененных конкурентных тендеров: 107 (83,6%) отменено, потому что для участия было подано менее двух тендерных предложений. Еще 13 (10,2%) тендеров отменен в связи с отсутствием дальнейшей необходимости в закупке товаров и услуг. И 8 (6,2%) тендеров – в связи с невозможностью устранить нарушения законодательства по вопросам публичных закупок", – говорится в публикации.

Тендеры, которые были отменены

Перевозки общественным железнодорожным транспортом на сумму 699,4 млн грн. Индивидуальное обмундирование – 648,9 млн грн. Продукты питания – 279 млн грн. Организация питания – 241,02 млн грн. Кухонные принадлежности – 212,02 млн грн. Ремонт и техническое обслуживание транспортных средств военного назначения – 154,7 млн грн.

Некоторые отмененные закупки Минобороны Prozorro

Как сообщал OBOZREVATEL, СМИ разоблачили Минобороны в срыве закупки боеприпасов и техники по гособоронзаказа