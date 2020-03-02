Министр финансов Оксана Маркарова заявила, что привлечение денег в Украина путем продажи ОВГЗ нельзя сравнивать с финансовой пирамидой.

Она считает, что этот процесс не имеет признаков, характерных для подобных мошеннических схем. Об этом министр сказала в интервью Finclub. Ранее в НБУ сказали, что так называемая "пирамида ОВГЗ" существует только в воображении тех, чья задача – манипулировать общественным мнением.

Продажа ОВГЗ

По ее словам, финансовая пирамида имеет очень четкие признаки: когда что-то постоянно увеличивается в цене (растет процентная ставка), становится все "короче" (т.е., заем берется на все меньший срок). и не подкреплено ничем. "В истории Украины были моменты, когда долг становился все короче и достигал стоимости 30% годовых. В 2008-2009 годах все говорили, что на рынке строят пирамиду, потому перекредитовывались на месяц", – отметила Маркарова.

Сейчас же, сказала министр, ситуация противоположная. "Мы продлеваем сроки и максимально снижаем ставки. Название "пирамида" не соответствует действительности. Мы даже короткие бумаги уже размещаем только время от времени исключительно для управления ликвидностью, чтобы выстраивать кривую доходности по всем инструментам", – объяснила Маркарова.

Министр добавила, что в Украине снижается госдолг по отношению к ВВП, что также свидетельствует о том, что ситуация под контролем. При этом проценты, под которые кредитуется Украина, по ее мнению, все равно не слишком выгодные.

"Если заимствовать, как мы, даже по нынешним очень уменьшенным ставкам, эти деньги все равно недешевые. Поэтому наш долг надо уменьшать, удлинять, а дефицит бюджета снижать, чтобы прийти через три года в ситуацию, когда долг будет просто нашей оперативной деятельностью", – сказала Маркарова.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабмин вместе с Нацбанком выстроили в Украине "финансовую пирамиду", продавая иностранным спекулянтам на выгодных условиях облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Об этом в эфире ObozTV рассказал экономист Игорь Гарбарук.

Вторую неделю подряд стоимость украинских ОВГЗ увеличивается, а спрос на них практически отсутствует. Об этом в своем Facebook сообщил экономист, управляющий частным инвестиционным фондом на фондовом рынке США Владимир Компаниец.

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