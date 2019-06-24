В Минфине посчитали, когда доллар будет по 30: опубликован прогноз на три года

В Украине средний курс доллара в 2019-м составит 27,4 грн/$. При этом стоимость американской валюты достигнет уровня 30 грн только через три года.

Об этом говорится в опубликованном Министерством финансов прогнозе. Ситуация на валютном рынке благоприятная. С декабря 2018-го гривня по отношению к доллару выросла на 5,1%. В будущем же в Минфине ожидают плавную девальвацию.

Что будет с курсом доллара:

2019-й – 27,4 грн/$;

2020-й – 28,2 грн/$;

2021-й – 29,4 грн/$;

2022-й – 30 грн/$.

Курс доллара

Кроме того, Министерство финансов оценило и возможный уровень инфляции. И если Национальный банк озвучивал прогноз – 6,3% в этом году и по 5% в 2020-2021 годах, то в Кабмине привели более пессимистичные цифры:

2019-й – 7,4%;

2020-й – 6%;

2021-й – 5,7;

2022-й – 5,3%.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Минэкономразвития опубликовали более пессимистичный прогноз по курсу. По оценкам аналитиков, в 2019-м средний курс доллара составит 29,08 грн/$, говорится в опубликованном Министерством экономического развития и торговли консенсус-прогнозе.

При этом в декабре американская валюта будет продаваться уже по 30,42 грн/$. Так, в 2020 году средний курс составит 30,9 грн/$ (в декабре – 32 грн/$), в 2021-м доллар может подорожать до 31,65 грн/$ (33,8 грн/$ в конце периода).

К слову, курс доллара 24 июня 2019-го достиг минимальной за месяц отметки в 26,06 грн/$. В ближайшее время аналитики прогнозируют умеренное укрепление гривни. В результате уже к концу июня доллар может продаваться по 26-26,1 грн/$. Причин для такой ситуации несколько, но главная – сезонные факторы. Аграрии зарабатывают высокие экспортные выручки, потом продают их на внутреннем рынке. В результате повышается предложение валюты. А чем больше долларов продают, тем дешевле он стоит.

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