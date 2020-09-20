В Минфине подсчитали, сколько средств потратили из ''коронавирусного'' фонда

В Украине из Фонда борьбы с коронавирусом было потрачено 23 миллиарда, 10 из которых использовали на строительство дорог.

Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко в интервью "Радио Свобода". Всего фонд насчитывает почти 66 миллиардов гривен. По словам Марченко, вопрос якобы заключается в эффективности использования этих средств.

"Я вам скажу простые цифры. Из 66 миллиардов средств фонда даже с дорогами использовано 23. На дороги использовано меньше чем 10. Вопрос стоит в эффективности использования этих средств и возможности некоторых министерств правильно распоряжаться бюджетными расходами", – сообщил министр финансов.

Напомним, что 1 июня в интервью изданию "РБК-Украина", Марченко заявил, что в то время из Фонда борьбы с COVID-19 было потрачено почти половину. "27 миллиардов на безвозвратной основе, на возвратной – примерно 1,3 миллиарда гривен", – сказал он ранее.

Позже, 4 сентября, он заявил, что в Украине де-факто использовали 30% средств, предусмотренных в "коронавирусном" фонде. "Из 66 миллиардов использовано всего лишь 19 миллиардов. Это фактически. Действительно, мы разместили средства по разным направлениям и, если некоторые направления будут неэффективно использованы, мы сможем перераспределить на те направления, которые будут нуждаться в большем внимании, в том числе, государства", – сказал министр.

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 апреля Верховная Рада Украины внесла изменения в государственный бюджет и создала Фонд борьбы с коронавирусом в размере 64,7 миллиардов гривен.

Бюджетный комитет Верховной Рады согласовал выделение из Фонда 2,6 миллиардов грн на выплаты МВД.

Также из Фонда 14,5 млн грн попросила выделить уполномоченный ВР по правам человека Людмила Денисова. Из них 3,5 млн грн планировалось потратить на создание сайта.

По состоянию на 16 июля 2020 деньги в Фонде почти закончились. Там оставалось 3,2 млрд грн.