В Минэнерго работают над привлечением инвестиций в энергетику: эффективный RAB-тариф, Energy Storage и развитие маневровых мощностей

Для привлечения инвестиций в энергетическую отрасль Министерство энергетики поддерживает упрощение условий подключения к электросетям и внедрение эффективного стимулирующего тарифообразования, развитие "зеленой" энергетики, маневровых мощностей и проектов Energy Storage.

Об этом заявила в. о. министра энергетики Украины Ольга Буславець на встрече с лидерами Международного совета бизнес-ассоциаций и палат в Украине.

Руководительница Минэнерго и представители бизнес-сообщества обсудили ряд актуальных вопросов украинской энергетики. В частности – перспективы "зеленой" энергетики, условия присоединения к электросетям и производство эффективного стимулирующего тарифообразования, энергоэффективность для привлечения инвестиций в отрасль.

"Энергетика Украины – это очень привлекательный сектор для привлечения инвестиций. Я понимаю, что инвесторам нужны понятные, прозрачные правила игры на всех энергетических рынках. В частности, нам еще нужно провести немало работы, чтобы инвесторы могли беспрепятственно инвестировать в Украину. Но я уверена, что сейчас энергетический сектор становится более устойчивым и понятным для инвесторов", – отметила Ольга Буславець.

В Минэнерго отметили, что актуальным сейчас является урегулирование проблемных вопросов с подключением новых потребителей к электрическим сетям. Поскольку этот показатель непосредственно влияет на позицию Украины в рейтинге легкости ведения бизнеса Doing Business.

В Министерстве говорят, что нарабатывают предложения, направленные на модернизацию электросетей, сокращение сроков и удешевление процесса подключений. В частности, разработан законопроект, имеющий целью усовершенствовать механизм выделения земельных участков, в результате должно уменьшить сроки подключения электроустановок и затраты на землеустроительные работы.

"Минэнерго поддерживает внедрение стимулирующего тарифообразования для электросетевых компаний, которое позволит привлечь финансовый ресурс для модернизации электрической инфраструктуры", – отметили в Минэнерго.

И.о. министра также отметила потребности Украины в маневровых мощностях. На следующий год такая потребность составит 2 ГВт. Кроме того, по словам Буславець, Украина заинтересована в проектах Energy Storage, а также во внедрении газопоршневых станций.

В мероприятии приняли участие руководители Австро-украинской бизнес-ассоциации, Торгово-промышленной палаты, Американо-украинского делового совета, Канадско-украинской торговой палаты, Турецко-украинской бизнес-ассоциации, Китайской торговой ассоциации, Британско-украинской торговой палаты, Шведско-украинской бизнес-ассоциации и Французско-украинского бизнес-совета.

Напомним, что член Экспертного совета при Министерстве энергетики Сергей Чех заявил, что снизить стоимость присоединений к электросетям можно отменив для клиента плату за мощность присоединения. Планируется, что усиливать энергоинфраструктуру для присоединения новых клиентов будут владельцы сетей в рамках инвестиционной программы. Но для этого предлагается установить ставки доходности в стимулирующему регулировании на уровне 6% для имеющихся активов.