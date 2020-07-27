В Минэнерго предложили особые условия для "Нафтогаза": что ждет украинцев

Министерство энергетики может отменить ограничение в 60 дней, на протяжении которых население, не выбравшее поставщика газа, имеет право пользоваться услугами поставщика последней надежды (ППН).

Об этом во время брифинга сказала и.о. министра энергетики Ольга Буславец в понедельник, 27 июля (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Она объяснила, что ППН, по закону, не является поставщиком, у которого которым граждане, не заключившие договор о поставке на рынке газа, могут покупать постоянно. Это своеобразная страховка на такой случай. Законом предусмотрено ограничение в 60 дней.

При этом компания "Нафтогаз", выигравшая в конкурсе на ППН, предложила нулевую наценку на свои услуги для бытовых потребителей (хотя предполагалось, что она сможет установить наценку вплоть до 20%).

"Предполагается, что именно для бытового сектора с помощью изменений законодательство могут отменить вот эти 60 дней, которые будут работать для промышленных потребителей. Потому что для них это определенная временная мера", – сказала Буславец.

Условия, предложенные "Нафтогазом", она назвала "победой".

"Думаю, это не исказит рынок. Поставщик последней надежды, он с нулевой наценкой, выбирается на три года. И это, прежде всего, защита наших бытовых потребителей", – сказала Буславец.

Что это значит для украинцев

Если Минэнерго отменит ограничение в 60 дней, то для населения ситуация как минимум не станет хуже. Люди будут покупать газ у "Нафтогаза" без наценки и без посредников, не заботясь поисками другого поставщика (сейчас компания поставляет газ облгазам, а те уже продают его населению).

А вот с точки зрения других компаний-поставщиков Минэнерго может создать "Нафтогазу" особые условия. Дело в том, что в условиях конкурентных поставок "Нафтогаз" должен выступать одной из многих компаний, к которым может обратиться потребитель. Но глава биржевого комитета УЭБ Алексей Дубовский отмечает: если окажется, что поставщик последней надежды ("Нафтогаз") будет продавать голубое топливо по цене ниже, чем обычные поставщики, это может вызвать определенные проблемы. Украинцам будет выгоднее покупать у "Нафтогаза", и постепенно компания сможет выдавить конкурентов с рынка.

И такая возможность действительно есть. "Нафтогаз" через свое предприятие "Укргаздобыча" контролирует около 70% добычи украинского газа, который может быть дешевле импортного.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцы с 1 августа смогут покупать газ по разным тарифам, цены будут отличаться зависимо от поставщика и регулярно пересматриваться. А тем, кто захочет покупать голубое топливо у конкурентов, достаточно будет отправить уведомление.