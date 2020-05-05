В Минэнерго предложили добывать криптовалюту на украинских АЭС

И.о министра энергетики Ольга Буславец в связи с перепроизводством электроэнергии на АЭС предложила тратить ее излишки на добычу криптовалют.

Также она поручила уменьшить закупи ядерного топлива для атомных электростанций. Это может быть выгодно России – за счет уменьшения доли американской компании Westinghouse в пользу "Росатома". Об этом в Facebook сообщил народный депутат от "Слуги народа" Гео Лерос. Он опубликовал поручение Минэнерго, адресованное "Энергоатому".

Что сказано в документе

В первом пункте "Энергоатому" предлагается пересмотреть планы закупки ядерного топлива "с учетом уменьшения объемов производства электрической энергии энергоблоками АЭС".

Второй пункт "технический" и касается дизель-генераторов на Запорожской АЭС.

А вот в третьем Буславец поручила "Энергоатому" вместе с предприятием "Энергоатом - Трейдинг" изучить вопрос добычи цифровых денег, используя излишки электроэнергии, полученной на АЭС.

"Разработать нормативные и технические вопросы возможной реализации проектов по майнингу криптовалют с целью с целью обеспечения дополнительных рынков сбыта электроэнергии, производимой атомными электростанциями", – сказано в документе.

Постановление Минэнерго о добыче криптовалют на АЭС Гео Лерос

Могут "поддержать" Россию

Нардеп предположил, что сокращать закупки ядерного топлива Украина может за счет доли продукции американской компании Westinghouse. Если так произойдет, то доля закупок у России станет больше.

"Предполагаю, что "актуализация закупки ядерного топлива" в п.1, может произойти за счёт американского Westinghouse, в пользу "Росатома", таким образом возвращая "Энергоатом" в полную зависимость от РФ. Для справки, сейчас топливо на АЭС поставляются из РФ и Швеции (производство Westinghouse, США). Американцы зашли на рынок только недавно, после 2014 года. РФ спит и видит, как вернуть "Энергоатом" под свой контроль и, похоже, у них это получается", – написал Лерос.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2019 году Украина сократила закупки российского ядерного топлива для АЭС на 55%. Всего было потрачено $396,8 млн, из них $240,9 млн отдали России.