В Минэнерго предложили добывать криптовалюту на украинских АЭС
И.о министра энергетики Ольга Буславец в связи с перепроизводством электроэнергии на АЭС предложила тратить ее излишки на добычу криптовалют.
Также она поручила уменьшить закупи ядерного топлива для атомных электростанций. Это может быть выгодно России – за счет уменьшения доли американской компании Westinghouse в пользу "Росатома". Об этом в Facebook сообщил народный депутат от "Слуги народа" Гео Лерос. Он опубликовал поручение Минэнерго, адресованное "Энергоатому".
Что сказано в документе
В первом пункте "Энергоатому" предлагается пересмотреть планы закупки ядерного топлива "с учетом уменьшения объемов производства электрической энергии энергоблоками АЭС".
Второй пункт "технический" и касается дизель-генераторов на Запорожской АЭС.
А вот в третьем Буславец поручила "Энергоатому" вместе с предприятием "Энергоатом - Трейдинг" изучить вопрос добычи цифровых денег, используя излишки электроэнергии, полученной на АЭС.
"Разработать нормативные и технические вопросы возможной реализации проектов по майнингу криптовалют с целью с целью обеспечения дополнительных рынков сбыта электроэнергии, производимой атомными электростанциями", – сказано в документе.
Могут "поддержать" Россию
Нардеп предположил, что сокращать закупки ядерного топлива Украина может за счет доли продукции американской компании Westinghouse. Если так произойдет, то доля закупок у России станет больше.
"Предполагаю, что "актуализация закупки ядерного топлива" в п.1, может произойти за счёт американского Westinghouse, в пользу "Росатома", таким образом возвращая "Энергоатом" в полную зависимость от РФ. Для справки, сейчас топливо на АЭС поставляются из РФ и Швеции (производство Westinghouse, США). Американцы зашли на рынок только недавно, после 2014 года. РФ спит и видит, как вернуть "Энергоатом" под свой контроль и, похоже, у них это получается", – написал Лерос.
Как сообщал OBOZREVATEL, в 2019 году Украина сократила закупки российского ядерного топлива для АЭС на 55%. Всего было потрачено $396,8 млн, из них $240,9 млн отдали России.