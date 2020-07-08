В Минэкономики объявили о закупке гречки для Госрезерва

Правительство Украины собралось пополнить запасы Госрезерва гречкой.

Об этом сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко в интервью "Интерфакс-Украина".

"Да, в этом году гречихой засеяли на 10 тыс. га больше – 74 тыс. га. Однако нужно, чтобы начали закупать в резерв. Пока мы работаем над корпоративным управлением. Пока есть вопросы к Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины, Аграрному фонду", - сказал он .

При этом Петрашко отметил, что министерство отрабатывает способы, как это сделать прозрачно: "Отрабатываем, как это сделать прозрачно, чтобы избежать злоупотреблений, как это было в прошлые периоды".

Как сообщал OBOZREVATEL, советник министра внутренних дел Михаил Апостол сообщил, что почти 2700 вагонов зерна, которое должно находиться на хранении в Госрезерве, съели мыши. В Facebook подсчитали, что для этого их понадобился бы почти миллиард.

Советник главы МВД Михаил Апостол пообещал озвучить фамилии причастных к пропаже зерна из Госрезерва.

Проверки запасов, устроенные на складах Госрезерва Украины, обнаружили не только нехватку зерна на 800 млн гривен, но и масштабные схемы хищения горючего.

Следователи Госбюро расследований разоблачили преступную группу, которая на протяжении нескольких лет похищала и продавала на частные АЗС топливо, принадлежавшее воинской части.

"Мыши", которые "съели" 2700 вагонов зерна на складах Госрезерва Украины – не единственный пример коррупции и разворовывания в агентстве. Есть еще по меньшей мере 6 крупных схем, которые привели к миллиардным убыткам.