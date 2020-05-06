Запрета на выезд заробитчан за границу в Украине нет – Кулеба

Никакого запрета на выезд сезонных работников или трудовых мигрантов за границу МИД Украины не принимало и такого запрета в принципе не существует. Но перед тем, как открыть границы, нужно защитить права людей.

Об этом сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире "Сніданку з 1+1" в среду, 6 мая (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Работа за границей

По его словам, вицепремьер Вадим Пристайко получил поручение от главы Кабмина заняться вопросом выезда работников за границу.

"Он опекается тем, чтобы в условиях пандемии выезд граждан за границу с трудовой целью происходил с минимальными рисками для их здоровья и логистическими сложностями. Потому что регулярного авиасообщения нет. Поэтому, чтобы людям уехать, надо решить большое количество логистических проблем", – сказал глава МИД.

В частности, МИД занимается тем, как и когда украинцы будут возвращаться назад (все одним самолетом как и летели "туда", или по отдельности), будут ли иметь медицинское страхование на время пребывания за границей.

"Все эти вещи надо проверять. Мы же никогда не слышали о проблеме выезда трудовых мигрантов. Сотни тысяч людей каким-то образом выезжали, работали и тихо возвращались. Но сейчас мы все впервые столкнулись с такой проблемой. Мы все забудемося о ней, когда восстановится регулярный транспорт. Чтобы избежать многих проблем и защитить права граждан в условиях пандемии, пришлось взять некоторое время, чтобы это наладить", – объяснил Кулеба.

Если этого организовано не делать сейчас, то, по словам министра, потом Украина рискует столкнуться с сообщениями в СМИ о "брошенных на произвол судьбы за рубежом украинцах, которых посольство не хочет спасать".

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабмин в 2020 году планирует вложить 100 млрд грн в дорожное строительство. Это позволит создать не менее 170 тысяч новых рабочих мест, в том числе в смежных отраслях.

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