Запрета на выезд заробитчан за границу в Украине нет – Кулеба
Никакого запрета на выезд сезонных работников или трудовых мигрантов за границу МИД Украины не принимало и такого запрета в принципе не существует. Но перед тем, как открыть границы, нужно защитить права людей.
Об этом сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире "Сніданку з 1+1" в среду, 6 мая (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
По его словам, вицепремьер Вадим Пристайко получил поручение от главы Кабмина заняться вопросом выезда работников за границу.
"Он опекается тем, чтобы в условиях пандемии выезд граждан за границу с трудовой целью происходил с минимальными рисками для их здоровья и логистическими сложностями. Потому что регулярного авиасообщения нет. Поэтому, чтобы людям уехать, надо решить большое количество логистических проблем", – сказал глава МИД.
В частности, МИД занимается тем, как и когда украинцы будут возвращаться назад (все одним самолетом как и летели "туда", или по отдельности), будут ли иметь медицинское страхование на время пребывания за границей.
"Все эти вещи надо проверять. Мы же никогда не слышали о проблеме выезда трудовых мигрантов. Сотни тысяч людей каким-то образом выезжали, работали и тихо возвращались. Но сейчас мы все впервые столкнулись с такой проблемой. Мы все забудемося о ней, когда восстановится регулярный транспорт. Чтобы избежать многих проблем и защитить права граждан в условиях пандемии, пришлось взять некоторое время, чтобы это наладить", – объяснил Кулеба.
Если этого организовано не делать сейчас, то, по словам министра, потом Украина рискует столкнуться с сообщениями в СМИ о "брошенных на произвол судьбы за рубежом украинцах, которых посольство не хочет спасать".
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