В Луганской области 3 города остались без воды: в чем причина

В Луганской области сразу три города остался без водоснабжения. Местный водоканал обесточили из-за долгов по электроэнергии.

По данным ГСЧС, без воды остались жители городов Новодружеск, Приволье и частично Лисичанск (всего около 80 тыс. абонентов).

В горсовете Лисичанска по этому поводу провели заседание и пообещали наладить подвоз воды – в первую очередь в детсады и больницы.

Причина отключения – в долге в 165 млн гривен, который образовался у "Лисичанскводоканала" за предыдущие годы.

"Для восстановления электроснабжения объектов водоканала нынешний поставщик электрической энергии, ООО "ЕНЕРА СХІД", требует осуществления доплаты за поставки электрической энергии по август 2019 в сумме более 3 млн. грн. Из-за низкого уровня платежей предприятие не может оплатить такую сумму, переговоры на разных уровнях власти результата не дали", – сообщают на сайте компании.

На предприятии попросили людей рассчитаться с долгами. А в горсовете Лисичанска говорят, что собираются отправить письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому, премьер-министру Владимиру Гройсману, народным депутатам областной власти с предупреждением о том, что в городе назрела чрезвычайная ситуация.

В Луганской области три города остались без водоснабжения Инфопорт

Как сообщал OBOZREVATEL, в Лисичанске Луганской области один из мостов находится в полуразрушенном состоянии, а власти закрывают на это глаза. Как обратил внимание блогер Денис Казанский, по разваленному мосту продолжают ездить машины, что может привести к обвалу сооружения в любой момент.

Тем временем аместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука эфире ObozTV заявил, что необходимо провести масштабную ревизию КП "Вода Донбасса" и повысить тарифы за подачу питьевой воды на неподконтрольные Украине территории.

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