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19 мая • обновлено в 02:53
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В "ЛНР" после бунта шахтеров из-за зарплаты закрыли шахту

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Бунт шахтеров из-за долгов по зарплате в оккупированном боевиками "ЛНР" городе Зоринске (Луганская область) завершился тем, что "власти" просто закрыли шахту "Никанор-Новая".

Сотни людей остались без работы, а депрессивный и без того городок оказался на грани вымирания. Об этом в Twitter сообщил блогер Денис Казанский.

В "ЛНР" после бунта шахтеров из-за зарплаты закрыли шахту

"Бунт шахтеров в Зоринске закончился предсказуемо. Самых активных уволили с шахты первыми. Теперь они боятся МГБ. Шахту "Никанор-Новая" закрывают. Спасибо, Россия!", – написал Казанский.

"Добро пожаловать в окопы!", – прокомментировал пользователь с ником "Ветер перемен".

"А как заливались: ро-сси-я, ро-сси-я!", – ответил ему "Американский респиратор".

"Закроют и не пикнет. Пуйло пришлет свою гвардию и сядут на ж*пу. Это они в Украине могли касками гатить на Крещатике. Они жизнь нарефередили", – прокомментировала Мария Костюк.

В "ЛНР" после бунта шахтеров из-за зарплаты закрыли шахту

"Думаю, что мы о них волноваться не должны. Они же ведь такой свободолюбивый народ, возьмут соберутся и здание МГБ легко захватят, как СБУ в 2014. Тем более, что оружия в шахтах же много, мы помним это", – написали в обсуждении.

Как сообщал OBOZREVATEL, боевики, захватившие части Донецкой и Луганской областей, месяцами не платят зарплаты шахтерам и работникам фабрик. Денег люди не видели с середины лета, а потому устраивают забастовки.

Террористическим "республикам Л/ДНР", которые поддерживает Россия, катастрофически не хватает денег. Их экономику не спасают даже вливания из Москвы.

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Автор
Андрей Довгань
Темы
Новости Луганска и Луганской области долг по зарплате
Место
Украина
Теги
Новости ЛНР Луганская область
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Экономика Рынки и компании

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