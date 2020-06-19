В Литве на строительстве газопровода возник скандал из-за России

Литовская компания Alvora, которая строит литовско-польский газопровод GIPL, попала в скандал с оборудованием из России. Она собиралась приобрести компоненты у компании ChelPipe Group, которая сотрудничает с Минобороны РФ.

Речь идет об строительстве участка газопровода протяженностью 508 км, который соединит ГТС двух стран. С его помощью Польша собирается поставлять норвежский газ в Литву, Латвию, Эстонию и Финляндию. Об этом говорится в публикации EADaily.

Как начался скандал

Скандал разгорелся после того, как стало известно, что подрядчик строительства литовского участка компания Alvora планировала заказать материалы для проекта у швейцарской Global Pipe Trade – "экспортной дочки" российской группы ЧТПЗ, в состав которой входит Челябинский трубопрокатный завод.

Министр энергетики страны Зигимантас Вайчюнас заявил, что подрядчик не сможет воспользоваться услугами швейцарской компании, так как она связана с российскими производителями.

Контракт на 150 тыс. евро

Как выяснилось, изначально трубы собирались приобрести у итальянской компании, но из-за пандемии она не смогла вовремя поставить продукцию.

В итоге jператор ГТС Литвы Amber Grid заявил, что не был в курсе контракта и рекомендовал подрядчику найти другого поставщика. При этом в компании признали, что речь идет о небольшой поставке на сумму 150 тыс. евро (0,2% от общих затрат на литовский участок).

Литовские и польские СМИ активно пишут о том, что продукция ЧТПЗ используется на "Северном потоке-2", а сама группа участвует в военных программах Минобороны России с 2012 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале мая началось строительство газопровода Baltic Pipe, который по дну Балтийского моря соединит норвежские месторождения в Северном море с Польшей через Данию. Это укрепит независимость ее и Украины от поставок из России.

Азербайджан собрался потеснить российский газ в Европе – в ближайшее время он начнет поставки своего сырья в страны ЕС.