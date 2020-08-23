В "Л/ДНР" собрались бастовать работники заводов

На заводах, которые находятся на неподконтрольной Украине части Донбасса, значительная задолженность по заработной плате вызывает недовольство в рабочих коллективах.

Об этом сообщили Новости Донбасса. Речь о крупных промышленных предприятиях, которые группировки "ДНР" и "ЛНР" передали в управление компании "Внешторгсервис" (ВТС).

На некоторых предприятиях еще даже не до конца выплатили зарплату за май. По словам рабочих, деньги им платят частями, по 20-30%.

На этой неделе сотрудники коксового цеха Алчевского металлургического комбината написали коллективное письмо, в котором призвали руководство погасить остаток задолженности за май и в полном размере выплатить зарплату за июнь и июль.

"Мы доведены до крайности. Требуем выдать нам задолженность в полном объеме, в противном случае мы будем вынуждены остановить производство коксового цеха №2 23 августа до выполнения вышеуказанных требований", – сказано в обращении, фотокопия которого была опубликована в сообществе "Алчевск" во "ВКонтакте".

На данный момент работникам Алчевского металлургического завода выплатили только 19% остатка за май.

В группах в соцсетях работники предприятий – филиалов ВТС рассказывают, сколько процентов от месячной зарплаты им выплатили.

По последним данным, ситуация такая:

Донецкий металлургический завод – должны 46% за май;

Енакиевский металлургический завод – закрыли май и 5% июня;

Макеевский металлургический завод – закрыли май;

Енакиевский коксохимпром – закрыли май;

Харцызский трубный завод – должны 46% за май;

Ясиновский коксохимический завод – закрыли май;

МакеевКокс – закрыли май;

Комсомольское рудоуправление – должны 46% за май;

Алчевский металлургический завод – закрыли май;

Стахановский завод ферросплавов – закрыли май;

Докучаевский флюсо-доломитный комбинат – должны 46% за май.

Весной 2017 года на подконтрольных группировкам "ДНР" и "ЛНР" территориях украинские собственники потеряли контроль над промышленными предприятиями. Большинство из них перешли под управление компании "Внешторгсервис".

Формально "Внешторгсервис" зарегистрирована в самопровозглашенной Южной Осетии. Компанию связывают со сбежавшим в России украинским олигархом Сергеем Курченко.

Сотрудники коксового цеха Алчевского металлургического комбината пригрозили забастовкой (novosti.dn.ua)

Как сообщал OBOZREVATEL, на некоторых предприятиях в оккупированном Алчевске работникам в течение нескольких месяцев не выдают зарплат. А вместо заработанных денег предлагают оформлять кредиты, причем под высокие ставки.