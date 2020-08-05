Террористы "ДНР" и "ЛНР" придумали несколько способов, как замалчивать тему долгов по зарплате на шахтах и заводах. К примеру, они запретили говорить об этом подконтрольным СМИ.

А на предприятиях "капают" по несколько процентов от долга, чтобы можно было отчитаться о "частичном погашении" долга. Об этом говорится в публикации Telegram-каналов "Луганский инсайд" и "Владислав Угольный".

Так, сотрудники Алчевского меткобината ("ЛНР") 1 августа получили 18% зарплаты за май. Выплаты на АМК "капают" понемногу каждую неделю.

Подобная ситуация и на шахте "Комсомолец Донбасса" ("ДНР). "Шахтёр рассказывает, что на шахте в Кировском задержки зарплаты май, июнь и, вот, уже июль. При этом больничный платят более оперативно.Мужики обращались в прокуратуру о невыплате, но там лайфхак: платят определённый процент, чтобы говорить, что выплатили часть зарплаты", – говорится в сообщении канала "Владислав Угольный".

В "ЛДНР" придумали, как замалчивать тему долгов по зарплате шахтерам Telegram "Владислав Угольный"

Впрочем, на официальном уровне тема долгов на шахтах под табу.

"Шахтеры бывшего "Центруголь" обращаются в Генеральную прокуратуру (и суд) по поводу выплат долгов, однако результата нет. Возьмем конкретный случай – шахтер обратился в прокуратуру по поводу выплаты долгов с августа 2019 по февраль 2020 года, которая направила в адрес "Центругля" документ прокурорского реагирования 23 июня. На исполнение его дается 30 дней. По итогу решение прокуратуры выполнено не было", – сообщил канал.

Долги шахтерам в "ЛНР" Telegram Луганский инсайд

К примеру, в "генеральной прокуратуре ЛНР" шахтеру, который потребовал разобраться с долгами по зарплата, предложили добиваться правды в суде самому.

Долги шахтерам в "ЛНР" Telegram Луганский инсайд

Как сообщал OBOZREVATEL, в оккупированном Россией городе Антраците на Луганщине случился бунт из-за задержки зарплаты за март и апрель на шахте "Комсомольская".

Бунт шахтеров из-за долгов по зарплате в оккупированном террористами "ЛНР" городе Зоринске (Луганская область) завершился тем, что "власти" просто закрыли шахту "Никанор-Новая".

В оккупированном Россией городе Антраците на Луганщине работники шахты "Комсомольская" устроили акцию протеста из-за задержки зарплаты за март и апрель.

Террористы "ДНР" задолжали работникам предприятия "Донбассуглереструктуризация" по зарплате более 110 млн рублей.