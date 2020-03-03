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3 марта • обновлено в 15:22
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В Латвии заблокировали российский сервис "Яндекс.Такси"

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В Латвии заблокировали работу российского сервиса "Яндекс.Такси".

Такое решение приняла государственная Автотранспортная дирекция Латвии, сообщил портал bb.lv. Под удар попало мобильное приложение на iOS и Andriod, а также сайт, с помощью которых пассажиры делают заказы.

Блокировка "Яндекс.Такси"

Блокировка "Яндекс.Такси"

"Распоряжение о блокировке российских таксистов подписал руководитель Автотранспортной дирекции Кристиан Годиньш. Интернет-провайдеры обязаны заблокировать латвийские интернет-адреса в течении 7 дней с момента получения данного распоряжения Автотранспортной дирекции", – сказано в публикации.

Решение о блокировке "Яндекс.Такси" в Латвии.

Решение о блокировке "Яндекс.Такси" в Латвии.

bb.lv

По данным издания, машины "Яндекс.Такси" сейчас занимают около 40% рынка таксомоторных перевозок. Всего по Латвии ездит более 2500 авто c логотипом этой компании.

"Присутсвие "Яндекс.Такси" в интернете заблокировано в связи с тем, что компании было отказано в лицензии Латвийской Республики. Кстати, основной конкурент россиян в Латвии – эстонский "Болт" – лицензию в Латвии получил.

Объединенный новостной портал Латвийского радио и Латвийского телевидения уточняет, что с 22 января 2020 года сайты и мобильные приложения, с помощью которых можно заказать и оплатить пассажирские перевозки на легковом автомобиле, должны быть зарегистрированы в Автотранспортной дирекции. Те, кто не сделал этого, не могут предлагать услуги в Латвии. Пока зарегистрировалась только эстонская компания Bolt.

Тем временем в "Яндекс.Такси" говорят, что сервис работает в штатном режиме, а компания решает вопрос с регистрацией приложения.

"В настоящее время "Яндекс.Такси" находится в процессе регистрации приложения в соответствии с новым законодательством Латвии. Мы в контакте с властями страны по этому техническому вопросу и ожидаем, что они будут действовать в соответствии с интересами латвийских пользователей", – сказано в заявлении, которое распространяет "Яндекс.Такси".

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Автор
Андрей Довгань
Тема
Санкции против России
Место
Латвия
Теги
такси Яндекс
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Маринов Михаил
Маринов Михаил
Часто бываю в Эстонии, пользуюсь Bolt - вполне европейский сервис и качество.
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Дeбилы. У нас уже и РТР блокировали на несколько месяцев, хотя смарт-тв уже в каждой латышской хате. Свобода по-латвийски - она такая.
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Shestopalov Denis
Shestopalov Denis
Конкурентная борьба такая конкурентная. :) И коррупции в Латвии нет совсем.
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