В Крыму ввели платную обсервацию для туристов

В аннексированном Россией Крыму поменялись правила карантина для тех, кто приезжает на полуостров – теперь люди сами будут оплачивать двухнедельное пребывание взаперти в санатории.

А если у кого-то не будет необходимой суммы, ее заберут через суд. Об этом заявил "глава" Крыма Сергей Аксенов. Нововведение касается туристов, вахтовиков и командированных на полуостров сотрудников частных компаний.

Обсервация в Крыму

"Мы договорились, что граждане других субъектов, которые едут бесцельно или по личным вопросам, не касающимся работы органов государственной власти, должны помещаться в обсерватор за свой счет. Если не готовы платить сразу, по окончании пребывания в обсерваторе исковые требования должны направляться в суд и взыскивать всю сумму", – сказал Аксенов.

Карантин по цене отпуска

Принудительную изоляцию приезжих в санаториях в Крыму ввели в начале апреля. Она изначально было бесплатной.

Как сообщали местные СМИ, первые платные обсерваторы появились в Севастополе. Их стоимость – 1750 рублей за сутки (примерно 650 гривен), то есть почти 25 тысяч за две недели (примерно 9350 грн). В частные обсерваторы в городе селят даже местных жителей, которые вернулись из-за границы. Многие из них жаловались, что стоимость принудительной изоляции сравнима с их заработной платой.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Крыму из-за пандемии коронавируса ожидается критический минимум туристов этим летом.

В Крыму сотрудникам обсерватора в Евпатории, куда на временный карантин помещают приезжающих на полуостров, перестали платить обещанную зарплату.

"Глава" аннексированного Россией Крыма Сергей Аксенов пожаловался на зарплату и отсутствие личной жизни после того, как жители полуострова предложили ему поменяться с ними деньгами.