Новая Швейцария? В Крыму задумали новый "мегапроект"

"Власти" аннексированного Крыма задумали потратиться на мегапроект - построить горнолыжный курорт на северных склонах гор Чатыр-Даг или Ай-Петри.

Об этом говорит так называемый "министр курортов и туризма республики" Вадим Волченко, передает "РИА Новости". Правда, для начала деньги йдут на тендер, чтобы вообще понять, подходит ли местный климат для катания на лыжах. Как сказано в материале, до этого официальных исследований ни разу не проводились.

Нижнее плато Чатыр-Дага зимой 7-1-1.livejournal.com

Чиновник надеется, что горнолыжный курорт привлечет инвесторов и поможет Крыму принимать туристов круглый год.

"Крым готов пойти на серьезные затраты по созданию всей сопутствующей инфраструктуры, необходимой для создания горнолыжного курорта. Но перед тем как это делать, нужно понять, есть ли в этом смысл", - цитирует Волченко ресурс.

Как сообщал OBOZREVATEL, в аннексированном Крыму оккупационная власть составила график подачи воды для жителей сельской местности в районе Алушты. Воду планируют подавать только в определенные часы утром и вечером. Однако местные жители утверждают, что расписание не соблюдается.

Ранее в Крыму ужаснулись пустотой курорта и вспомнили времена, когда полуостров был под контролем Украины.

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