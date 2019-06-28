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В Крыму "власти" объявили ущерб от Украины за 23 года: что насчитали

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"Власти" аннексированного Россией Крыма придумали методику подсчета ущерба, якобы нанесенного полуострову Украиной за 23 года. Чиновники объявили о потерях 2,5 трлн руб. (1,04 трлн грн).

Об этом сообщает издание "Крыминформ". "Для анализа экономических потерь за основу был взят показатель внутреннего валового продукта по состоянию на 1991 и 2013 годы, таким образом, сумма упущенных выгод составила 2,5 трлн рублей", – заявила зампред "комитета по экономической, бюджетно-финансовой и налоговой политике" Ольга Виноградова.

В Крыму "власти" объявили ущерб от Украины за 23 года: что насчитали

Отдельно рабочая группа ведет подсчет ущерба, нанесенного Крыму с 2014 года. "Отдельным блоком в работе значатся потери от энергоблокады полуострова в 2015 году со стороны Украины – общий ущерб, понесенный субъектами хозяйствования, составил 1 млрд рублей, недополученных выгод – 1,5 млрд рублей", – сообщили в "Госсовете" аннексированного полуострова.

При этом считать ущерб от санкций со стороны ЕС и США из-за захвата полуострова Россией не стали.

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале мая в городах аннексированного Крыма разбушевались ураганные ветра, которые привели к масштабным авариям в энергосистемах полуострова.

Отдых в Крыму с учетом транспорта и проживания в трехзвездочном отеле для россиян дороже, чем отпуск на Кипре, в Турции, Грузии, Болгарии, Черногории или Греции.

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Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Тег
Крым
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Себостьян Прейро
Себостьян Прейро
Сказочные....
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Ну и что?ну пусть считают это абсолютно никаких последствий не имеет )))))теперь в Крыму люди вообще нищета)))))раньше они хоть туристов обдирали и налоги не платили а теперь налог плати а туристов может и совсем не быть)))))
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Яворский Сергей
Яворский Сергей
В счет оплаты ущерба территория так называемой "украины" будет включена в состав России на правах области, чтобы там не заводились тараканы типа олигархов, ба ндеровцев и другой нечисти.
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Себостьян Прейро
Себостьян Прейро
Яворский Сергей, слез с чеченской бутылки и запел
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