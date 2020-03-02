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2 марта • обновлено в 11:21
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Оккупанты похвастались новым рекордом на Крымском мосту

1.9т
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"Власти" аннексированного Россией Крыма заявили, что по итогам зимнего сезона по Крымскому мосту проехало 700 тысяч машин.

Об этом говорится в сообщении так называемого инфоцентра "Крымский мост" в понедельник, 2 марта. Это преподнесли как "рекорд": по их данным, по сравнению с прошлой зимой поток автомобилей вырос на 17,5%.

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"Более 700 тысяч машин, в том числе 160 тысяч грузовиков и 10 тысяч автобусов, проехали по Крымскому мосту за три минувших месяца. Автопоток вырос на 17,5 % по сравнению с прошлой зимой", – сказано в сообщении.

Наибольший трафик в обе стороны пришелся на декабрь: более 278 тысяч автомобилей. Суточный рекорд зафиксирован 4 января: 11 тысяч транспортных средств за 24 часа.

По факту мост стоит практически пустым, как бы оккупационным властям не хотелось преподнести прибавку трафика в 17% как успех. Дело в том, что в среднем за сутки по мосту проезжало всего 7800 автомобилей. Для сравнения: по каждому из мостов в Киеве за сутки проезжает 60-70 тыс. машин (данные КГГА).

Крымский мост

Крымский мост

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Автор
Андрей Довгань
Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Теги
Новости Крыма Крым Крымский мост
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Комментарии
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фил филька
фил филька
а причем тут это: "Для сравнения: по каждому из мостов в Киеве за сутки проезжает 60-70 тыс. машин"? Тогда сравните лучше с московским МКАД: там 27 мостов а трафик 1,36 миллиона машин в сутки. или это будет зрада?)))
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Сколько бы машин не проезжало по мосту по факту он построен и по нему даже запустили ж.д. сообщение, при чем нет инфы, что мост разрушается.
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Кабиров Айрат
Кабиров Айрат
Дякую, шо Крым -Россия! Спасибо Майдану.
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XОЗЯИН хOXЛOB
XОЗЯИН хOXЛOB
Кабиров Айрат, с первого марта украинцы могут посещать Россию только по загранпаспорту. И Крым тоже. Значит, Украина признала что Крым это Россия.
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