Оккупанты похвастались новым рекордом на Крымском мосту

"Власти" аннексированного Россией Крыма заявили, что по итогам зимнего сезона по Крымскому мосту проехало 700 тысяч машин.
Об этом говорится в сообщении так называемого инфоцентра "Крымский мост" в понедельник, 2 марта. Это преподнесли как "рекорд": по их данным, по сравнению с прошлой зимой поток автомобилей вырос на 17,5%.
"Более 700 тысяч машин, в том числе 160 тысяч грузовиков и 10 тысяч автобусов, проехали по Крымскому мосту за три минувших месяца. Автопоток вырос на 17,5 % по сравнению с прошлой зимой", – сказано в сообщении.
Наибольший трафик в обе стороны пришелся на декабрь: более 278 тысяч автомобилей. Суточный рекорд зафиксирован 4 января: 11 тысяч транспортных средств за 24 часа.
По факту мост стоит практически пустым, как бы оккупационным властям не хотелось преподнести прибавку трафика в 17% как успех. Дело в том, что в среднем за сутки по мосту проезжало всего 7800 автомобилей. Для сравнения: по каждому из мостов в Киеве за сутки проезжает 60-70 тыс. машин (данные КГГА).
Крымский мост
Как сообщал OBOZREVATEL:
15 мая 2018 года оккупанты провели официальную церемонию открытия автомобильной части Крымского моста.
16 мая по ней запустили движение.
В "Крымской железной дороге" заявили, что первый пассажирский состав проследует по Крымскому мосту в декабре 2019 года.
Оккупанты продали более 80% билетов на первые поезда, которые курсировали из Москвы в Симферополь и обратно.
Позже сеть высмеяла запуск пустых поездов на Крымском мосту.
Крымчане рассказывают, что на мосту через Керченский пролив в Крыму уже появились "залатанные" участки дороги. Они опубликовали в соцсетях фотодоказательства.
Место, на котором российские оккупанты соорудили Крымский мост, совершенно для этого непригодно. Поэтому его можно считать опасным. Об этом рассказал российский геолог, доктор наук в Российской академии наук Юрий Медовар.
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