Оккупанты похвастались новым рекордом на Крымском мосту

"Власти" аннексированного Россией Крыма заявили, что по итогам зимнего сезона по Крымскому мосту проехало 700 тысяч машин.

Об этом говорится в сообщении так называемого инфоцентра "Крымский мост" в понедельник, 2 марта. Это преподнесли как "рекорд": по их данным, по сравнению с прошлой зимой поток автомобилей вырос на 17,5%.

"Более 700 тысяч машин, в том числе 160 тысяч грузовиков и 10 тысяч автобусов, проехали по Крымскому мосту за три минувших месяца. Автопоток вырос на 17,5 % по сравнению с прошлой зимой", – сказано в сообщении.

Наибольший трафик в обе стороны пришелся на декабрь: более 278 тысяч автомобилей. Суточный рекорд зафиксирован 4 января: 11 тысяч транспортных средств за 24 часа.

По факту мост стоит практически пустым, как бы оккупационным властям не хотелось преподнести прибавку трафика в 17% как успех. Дело в том, что в среднем за сутки по мосту проезжало всего 7800 автомобилей. Для сравнения: по каждому из мостов в Киеве за сутки проезжает 60-70 тыс. машин (данные КГГА).

Крымский мост

Как сообщал OBOZREVATEL:

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