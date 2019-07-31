Нет инвесторов: в Крыму оккупанты за бесценок продают земли

Власти аннексированного Крыма начали за бесценок продавать плодородные земли для виногадарства.

Стоимость участков опускают сразу на 30%. Об этом сообщает так называемое "правительство Севастополя". Официальная причина - якобы во время аукциона не смогли найти покупателей.

"В связи с тем, что предыдущий аукцион на право заключения договора купли-продажи признан несостоявшимся, нами принято решение снизить минимальную цену на 30% от первоначальной. Это позволит привлечь больше потенциальных инвесторов", — сообщила пресс-служба "правительства Севастополя".

Крымские виноградники

Пока речь идет о торгах за 10 участков под виноградарство. А всего, заявляют власти аннексированного полуострова, с помощью подобных распродаж планируется увеличить площадь виноградников до 10 тысяч гектаров.

Как сообщал OBOZREVATEL, "власти" аннексированного Крыма задумали потратиться на мегапроект — построить горнолыжный курорт на северных склонах гор Чатыр-Даг или Ай-Петри. Правда, для начала деньги уйдут на тендер, чтобы вообще понять, подходит ли местный климат для катания на лыжах.

Тем временем крымчане шокированы идеей местной "власти" отнимать катера, на которых организаторы водных развлечений катают туристов.

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