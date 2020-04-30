"Фантастические" скидки: в Крыму магазины поймали на обмане покупателей
В аннексированном Россией Крыму торговые сети предлагают покупателям "фантастические" скидки в 1-2 рубля, а на многие "акционные" товары они отсутствуют вовсе.
Об этом в Twitter сообщила блогер Роксолана Крым. Она опубликовала несколько ценников из магазинов Севастополя, которые поражают своей абсурдностью.
Так персиковый напиток за 47 рублей "удешевили" до тех же 47 рублей.
Полкило куриных сосисок за 113 рублей по акции продавали за 112 рублей.
Сосиски молочные – вместо 126 рублей стоили 121,96 руб. "Швейцарские сосиски" с 148 рублей подешевели аж до 147 рублей.
А сосиски баварские с сыром с 142 рублей за 400 граммов стали дешевле на целый 1 рубль 10 копеек.
"Фантастические скидки!" – посмеялась блогер.
На это крымчане в комментариях пошутили, мол, магазины в Крыму теперь такие щедрые, что указывают зачеркнутой цену в долларах, а ниже указывают уже в рублях.
Как сообщал OBOZREVATEL, в оккупированных Россией Крыму и Севастополе сложилась очень сложная ситуация с распространением коронавируса, который туда "завозят" люди именно с территории РФ.