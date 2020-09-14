В Кривом Роге интернат купил лекарство вдвое дороже, чем цены в аптеках

В мае 2020 года "Криворожский психоневрологический интернат" заказал в компании "Восток-Фарм" препарат "метотрексат" вдвое дороже больницы и цен в аптеках.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга фармацевтических закупок за март-июнь в системе "Прозорро", сообщили "Наші гроші".

"Речь идет о растворе для инъекций Метотрексат-Тева (международное непатентованное название: метотрексат) во флаконе №1 объемом 2 мл дозировкой 25 мг/мл. Этот препарат производства "Pharmachemie BV" (Нидерланды) для "Teva Pharmaceutical Industries Ltd." (Израиль) используют для лечения различных видов рака, псориаза, ревматоидного артрита и т.п.", – пояснил сайт.

Согласно данным "Прозорро", Криворожский психоневрологический интернат 4 мая заказал фирме "Восток-Фарм" шесть флаконов этого препарата с поставкой до конца года по 239,44 грн. без НДС. Закупка прошла без аукциона, потому что на упрощенную допороговую закупку больше никто не пришел.

Через несколько дней 7 мая Криворожская городская больница №9 заказала фирме "Подорожник Днепр" тридцать флаконов этого препарата вдвое дешевле – по 106,43 грн. без НДС. Это были открытые тоги на значительную сумму с тремя участниками и формальной экономией 40%.

"В аптеках Метотрексат-Тева в такой же форме продается в полтора-два раза дешевле цены для Криворожского психоневрологического интерната – по 113,50-142,75 грн. за флакон", – отметил сайт.

Издание добавило, что днепровской фирмой "Восток-Фарм" владеет и управляет местная жительница Зарина Бакуменко. Фирма использует один номер телефона +380675661201 с криворожским "Дженерал Ком" директора Сергея Пушкаря. В июне расследователи сообщали, что Центр реабилитации в Черновицкой области приобрел у "Восток-Фарм" дорогие изоляционные халаты – по 108 грн.

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