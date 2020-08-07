В Кремле решили сократить расходы на Крым

В Минфине России решили сократить расходы на содержание аннексированного Крыма и его социально-экономическое развитие.

В 2021 году Кремль намерен снизить их на 8,5 млрд руб. (более 3,1 млрд грн), еще через год – на 9,1 млрд руб (более 3,4 млрд грн). Это следует из методики финансирования трат из федерального бюджета на эти годы, говорится в публикации РБК.

Ведомство предлагает таким образом уменьшить расходы на Крым и Севастополь в 2021 году с 84,5 млрд до 76,1 млрд руб., а в 2022 году – с 91,3 млрд до 82,2 млрд руб.

Почему Кремль оставил Крым без денег

Урезание расходов на аннексированный полуостров авторы методики объяснили досрочным прекращением программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя", которая была рассчитана до 2022 года.

Еще одна причина – нехватка денег в бюджете РФ, который пришлось балансировать с учетом падения прибыли от продажи нефти.

Как сообщал OBOZREVATEL, россияне, которые едут на отдых в аннексированный Крым, за проживание даже не в самых престижных санаториях вынуждены платить суммы, сопоставимые со стоимостью пятизвездочных отелей Турции.