В Кремле придумали, как спастись от обвала цен на нефть

В Кремле начали прорабатывать идею страхования рисков от падения цен на нефть по мексиканскому примеру.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщил РБК. По его словам, Владимир Путин дал поручение проработать идею хеджирования (минимизации, страхования) ценовых рисков для доходов от продажи нефти по аналогии с используемым Мексикой механизмом покупки пут-опционов.

"Действительно, в соответствующих ведомствах обсуждаются различные механизмы хеджирования, использования этой практики, которую некоторые страны применяют. Этот вопрос действительно рассматривается, и действительно президент дал поручение проработать эту возможность", – сказал Песков.

По какому пути пошли в Мексике

Мексиканское правительство для страховки от колебаний цен на нефть покупает так называемые пут-опционы на нефть. Они дают право через некоторое время продать нефть по зафиксированной цене.

"Например, в 2020 году такая цена составляет $49 за баррель мексиканского сорта Maya. На практике физическая нефть не продается: если фактические цены на нефть опускаются ниже той, что зафиксирована в финансовых контрактах, Мексика получает прибыль от разницы между этими ценами. Если нефть на рынке все время торгуется выше захеджированной цены, Мексика несет убытки в виде расходов на покупку пут-опционов", – говорится в публикации.

Как сообщал OBOZREVATEL, премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что пандемия коронавируса и цены на нефть помешали экономике совершить рывок.