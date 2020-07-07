В Кремле пообещали ответить на санкции Великобритании

Россия пригрозила ответить Великобритании на санкции, введенные против двух десятков россиян по "делу Магнитского".

Об этом во вторник заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщил ТАСС.

"Мы можем только сожалеть в связи с такими недружественными шагами. Разумеется, будет действовать принцип взаимности и каких-то ответных решений в том объеме, в каком это будет соответствовать интересам Российской Федерации", – сказал Песков.

Против кого введены санкции

Под санкции Великобритании попал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, заместитель генерального прокурора РФ Виктор Гринь, экс-замглавы МВД РФ Алексей Аничин, а также судьи, следователи, сотрудники МВД РФ. Упомянутым лицам запрещен въезд в Великобританию, их активы в стране, если таковые есть, будут заморожены, им запрещено заниматься бизнесом как в стране, так и при посредничестве подданных королевства.

Как сообщал OBOZREVATEL, арест и смерть Сергея Магнитского вызвали скандал в мире, а США приняли "список Магнитского", который предусматривает запрет на въезд в страну российских чиновников, причастных к этому делу, а также арест их счетов.

6 июля Великобритания впервые после выхода из ЕС объявила собственный санкционный список. Туда попали и 25 граждан России.