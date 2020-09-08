В Кремле ответили на угрозы Трампа о санкциях для "Северного потока-2"

Замминистра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что отравление оппозиционера Алексея Навального не должно повлиять на строительство газопровода "Северный поток-2".

Так в МИД РФ прокомментировали слова президента США Дональда Трампа, который заявил, что поддержит остановку строительства газопровода, если за это выступит Германия, сообщает "РИА Новости".

По мнению Грушко, "Северный поток-2" – это коммерческий проект, которому США системно противодействуют.

"Мы слышим все эти заявления, которые делаются. Но наша позиция хорошо известна, это коммерческий проект, он должен оставаться вне политики, поскольку укрепляет энергетическую безопасность самой Европы, создает платформу для развития экономического взаимодействия, и, конечно, мы исходим из того, что эти интересы в конечном итоге должны возобладать", – сказал дипломат.

У "Газпрома" осталось четыре месяца

"Северный поток-2" идет в обход транзитных государств – Украины, Беларуси, Польши и других восточноевропейских стран – через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Проект оценивается в 9,5 млрд евро. Его реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Они обязались профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 млн евро каждый. "Газпром" предоставит вторую половину средств – 4,75 млрд евро.​​

Президент России Владимир Путин заявлял, что газопровод обязаны ввести в эксплуатацию в начале 2021 года. Таким образом, у "Газпрома" осталось чуть больше четырех месяцев, чтобы завершить амбициозный проект.

"Газовая карта" Европы

Как сообщал OBOZREVATEL, министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что "есть много признаков" причастности России к отравлению Навального.

Также Маас допустил, что страна может изменить свою позицию к Россию по "Северному потоку-2". По его словам, на это может повлиять отказ РФ от расследования отравления Навального.

5 сентября стало известно, что власти Швеции выступили против введения санкций против газопровода "Северный поток-2", несмотря на то, что считают отравление оппозиционного политика Алексея Навального попыткой его убийства.

Канцлер Германии Ангела Меркель изменила свое отношение к санкциям против "Северного потока-2" из-за отравления Навального.

Президент США Дональд Трамп поддержал отказ от строительства "Северного потока-2" из-за отравления Навального.