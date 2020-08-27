В Кремле отреагировали на новые санкции США за разработку оружия

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал "театром абсурда" санкции США, введенные против российских НИИ за работу над химическим и биологическим оружием.

По его словам, в Кремле не согласны с утверждением американской стороны, сообщили "РИА Новости"

"Это такое продолжение какой-то такой санкционной зависимости, какой-то санкционный театр абсурда. Мы, конечно, категорически не приемлем какие-либо заявления о том, что какие-то наши организации могут быть причастны или участвовать в разработке химического и бактериологического оружия – это нонсенс абсолютный", – сказал Песков.

Под ограничительные меры попал, в частности, НИИ Минобороны, который принимал участие в разработке вакцины от коронавируса.

Песков предположил, что, учитывая научные изыскания одного из институтов, введение санкций может быть примером "ничем не прикрытой, оголтелой, неконкурентной борьбы".

Как сообщал OBOZREVATEL, 26 августа Соединенные Штаты Америки внесли в санкционный список пять российских научно-исследовательских институтов, которые подозревают в работе над химическим и биологическим оружием.

Украина и еще пять европейских стран поддержали продление Советом Евросоюза санкций против России за незаконную оккупацию Крыма. Об этом сообщила пресс-служба Совета ЕС.

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