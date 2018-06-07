В "кошельке Путина" заканчиваются деньги: почему "Газпром" не платит Украине

Российский "Газпром" заложил в свой бюджет на 2018 год средства на уплату долга по Стокгольмскому арбитражу, однако не выплачивает их из-за политического решения руководства России.
Об этом говорится на странице НАК "Нафтогаз Украины" в Facebook.
"Эксперты считают, что "Газпром" отказывается выплачивать "Нафтогазу" проигранные в суде деньги не по своей воле. В бюджете "Газпрома" на этот год необходимые средства предусмотрены. Не платить "Нафтогазу" – чисто политическое решение. "Газпром" издавна называют в России "кошельком Путина". Естественно, тому не нравится, когда в его кошелек лезут посторонние. Даже по решению суда", - написали в "Нафтогазе".
Ранее "Нафтогаз" сообщил, что суд в Нидерландах арестовал местные активы "Газпрома" из-за отказа российской компании выполнять решение Стокгольмского арбитража по уплате 2,6 млрд долл.
Как сообщал OBOZREVATEL, 28 февраля Стокгольмский арбитражный трибунал вынес решение в пользу НАК "Нафтогаз Украины" по большинству важных вопросов в споре с "Газпромом".
2 марта в "Газпроме" заявили о намерении расторгнуть действующие контракты с "Натфогазом". В российской компании аргументировали, что Стокгольмский арбитраж якобы руководствовался двойными стандартами, а решение суда нарушает интересы сторон.
НАК "Нафтогаз Украины" высмеял российского газового монополиста "Газпром", который потребовал полностью отменить решение Стокгольмского арбитража касательно транзита газа через украинскую территорию.
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