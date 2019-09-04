В Киеве взлетели цены на аренду жилья: где и на сколько

В Киеве взлетели цены на аренду квартир. В среднем жилье подорожало на 10-20%.

Риелторы связывают это с началом учебного года и массовым притоков в город студентов, сообщает ТСН.

"В среднем стоимость аренды увеличилась на 10-20%. При этом риелторы отмечают, что по новой тенденции подорожания жилые помещения в новых домах на Лукьяновке, Шулявской и КПИ по цене приближаются к аналогичным по площади квартирам в районах центра столицы", – сказано в материале.

В первую очередь аренда дорожает возле учебных заведений и вдоль линий метро.

"Однокомнатная квартира на двух человек может стоить от 6000 грн. Это, как правило, конечные станции метро или там, где его вообще нет", – уточнил президент Ассоциации специалистов по недвижимости Украины Юрий Пита.

Кроме Киева, самая дорогая аренда квартир - в Харькове и Одессе, а самая дешевая – в Полтаве и Запорожье.

В Киеве резко возросла стоимость аренды жилья

Как сообщал OBOZREVATEL, после подачи документов в вузы студенты обеспокоены не менее важным вопросом – поиском жилья. Комнаты возле популярных университетов Украины можно в среднем снять за 3-4 тысячи грн, а однокомнатную – более чем за 9 тысяч грн. Если сравнивать с началом лета, то цены на аренду квартир заметно прыгнули вверх.

Также на стоимость аренды жилья в столице заметно повлияли выборы в Верховную Раду.

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