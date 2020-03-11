"Дом-монстр" на Подоле снесут: Кличко назвал срок

"Дом-монстр" на Подоле в Киеве будет снесен. Сейчас власти города готовят для этого документацию.

Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко в авторском проекте "Орестократія" шеф-редактора OBOZREVATEL Ореста Сохара. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Дом-монстр" снесут

"Сейчас мы проходим последнюю судебную инстанцию – и после этого уже будем демонтировать. Думаю, еще нужно 1-2 месяца", – сказал Кличко.

Градоначальник сказал, что центр Киева должен быть с ограниченной высотностью зданий. Также в городе создана буферная зона, где вообще запрещено строительство. По его словам, все проблемы, которые сейчас возникают в центре – из-за разрешений, выданных в 2005 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, мэр Киева Виталий Кличко оценил угрозу коронавируса в столице.

Бывший мэр Нью-Йорка, адвокат президента США Рудольф Джулиани общался с советником лидера Украины Владимира Зеленского, призывая оставить главу Киева Виталия Кличко на должности.

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