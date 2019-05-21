В Киеве пройдет Международный форум "Трансфертное ценообразование и международное налоговое планирование — 2019"

Юридическая группа EUCON и International Fiscal Association Ukraine приглашают на юбилейный V Международный форум "Трансфертное ценообразование и международное налоговое планирование — 2019", который состоится в Киеве 31 мая 2019 года.

Более 150 участников соберутся на одной площадке и обсудят последние законодательные новации, проблемы, перспективы развития и практические аспекты работы в области трансфертного ценообразования.

Среди ключевых вопросов форума:

текущее состояние процессов имплементации в Украине отдельных положений плана BEPS;

новые подходы государства в организации контроля в сфере трансфертного ценообразования;

обзор нововведений 2019 и перспективы других ожидаемых изменений;

применение правил трансфертного ценообразования как инструмента планирования бизнеса;

ключевые аспекты подготовки документации;

риски применения методов, основанных на расчете показателя рентабельности;

основные принципы сегментирования финансовой отчетности для целей ТЦО;

последняя судебная практика в разрезе споров по сути процедур обоснования соответствия условий сделок принципа "вытянутой руки";

международный опыт применения правил ТЦО;

практические примеры выбора методов для различных типов хозяйственных операций.

ПРОГРАММА

мнения экспертов, получить ответы на насущные вопросы, пообщаться с представителями Государственной фискальной службы, познакомиться и обменяться опытом с коллегами.

Место проведения: отель Крещатик, г. Киев, ул. Крещатик, 14, Гранд Холл Крещатик..

Спикеры: должностные лица Министерства финансов Украины, ГФС Украины, судьи, отечественные и международые эксперты в сфере трансфертного ценообразования, практикующие юристы и аудиторы.

К участию в форуме приглашаются финансовые директора и главные бухгалтеры предприятий, осуществляющих контролируемые операции, специалисты планово-экономических департаментов и отделов ТЦО, юристы, работающие в налоговых практиках, аудиторы.

Контактное лицо — Елена Вакулик, тел. 044-238-09-44, e-mail: events@eucon.ua

Регистрация по ссылке: http://bit.ly/2Qcm1eO

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