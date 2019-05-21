В Киеве пройдет Международный форум "Трансфертное ценообразование и международное налоговое планирование — 2019"

Юридическая группа EUCON и International Fiscal Association Ukraine приглашают на юбилейный V Международный форум "Трансфертное ценообразование и международное налоговое планирование — 2019", который состоится в Киеве 31 мая 2019 года.
Более 150 участников соберутся на одной площадке и обсудят последние законодательные новации, проблемы, перспективы развития и практические аспекты работы в области трансфертного ценообразования.
Среди ключевых вопросов форума:
текущее состояние процессов имплементации в Украине отдельных положений плана BEPS;
новые подходы государства в организации контроля в сфере трансфертного ценообразования;
обзор нововведений 2019 и перспективы других ожидаемых изменений;
применение правил трансфертного ценообразования как инструмента планирования бизнеса;
ключевые аспекты подготовки документации;
риски применения методов, основанных на расчете показателя рентабельности;
основные принципы сегментирования финансовой отчетности для целей ТЦО;
последняя судебная практика в разрезе споров по сути процедур обоснования соответствия условий сделок принципа "вытянутой руки";
международный опыт применения правил ТЦО;
практические примеры выбора методов для различных типов хозяйственных операций.
мнения экспертов, получить ответы на насущные вопросы, пообщаться с представителями Государственной фискальной службы, познакомиться и обменяться опытом с коллегами.
Место проведения: отель Крещатик, г. Киев, ул. Крещатик, 14, Гранд Холл Крещатик..
Спикеры: должностные лица Министерства финансов Украины, ГФС Украины, судьи, отечественные и международые эксперты в сфере трансфертного ценообразования, практикующие юристы и аудиторы.
К участию в форуме приглашаются финансовые директора и главные бухгалтеры предприятий, осуществляющих контролируемые операции, специалисты планово-экономических департаментов и отделов ТЦО, юристы, работающие в налоговых практиках, аудиторы.
Контактное лицо — Елена Вакулик, тел. 044-238-09-44, e-mail: events@eucon.ua
Регистрация по ссылке: http://bit.ly/2Qcm1eO
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