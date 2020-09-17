В Киеве построят ЖК 50Avenue: почему его назвали проблемным и чем рискуют инвесторы

В Киеве возле станции метро Шулявская собираются построить многофункциональный комплекс 50Avenue. Застройщик рекламирует недвижимость среди покупателей в Израиле, однако не сообщает им о рисках, которые могут их ждать.

Об этом говорится в материале сайта "Нерухомі", журналисты которого под видом потенциальных инвесторов поинтересовались проектом.

Что строят

Квартиры в 50Avenue в Израиле продают через посредническую фирму "Ukraine Israel Real Estate", которая сотрудничает с застройщиком и получает определенный процент от сделки. Офис фирмы находится в городе Бней-Брак (Тель-Авивский округ), на 27 этаже бизнес-центра B.S.R. 2.

По словам маклера, комплекс 50Avenue на проспекте Победы, 50а, будет представлять собой два здания: офисное в 32 этажа и жилое в 48 этажей. Дома будут соединены 5-этажным мостом с бассейном сверху. В жилом доме квартиры предусматриваются только с 7 этажа и выше, первые – отведены под торговый центр, SPA и другую коммерцию. Подземный переход, соединяющий комплекс с метро тоже там будет. А также 6-этажная подземная парковка.

План ЖК 50Avenue. "Нерухомі"

"Примечательно, что разрешения на строительство 48 этажей, по словам сотрудника "отдела продаж", у застройщика пока нет, а есть якобы только разрешение на строительство 32-х. Однако вероятность того, что "добро" будет и на строительство 48-ми – почти стопроцентная", – сообщил сайт.

В материале указано, что до 12-го этажа уже все распродано. Ажиотаж объясняется тем, что за однокомнатную квартиру в 31 кв.м просят около $55 тысяч, подогревая интерес прогнозам в виде роста цены на 80%.

Квартиры или апартаменты – в чем риск

Журналисты отметили, что израильским инвесторам жилье продают не уточняя, что именно будет в комплексе – квартиры или апартаменты (это нюанс написания этих слов на иврите).

"В Украине апартаменты и квартиры понятия не тождественны с юридической точки зрения. Апартаменты не имеют статуса жилья для постоянного проживания, а это влечет последствия финансового характера (налог на недвижимость, высокая оплата коммуналки и т.д.). Однако юридические нюансы помещений в Украине израильтянам вряд ли известны. Нацеленность именно на граждан Израиля, вероятно, тем и объясняется, что они не разбираются во всех аспектах украинской градостроительного законодательства, поэтому им легче продать такие "воздушные замки", – говорится в публикации.

Визуализация ЖК 50Avenue. "Нерухомі"

Скандальные стройки

На сайте компании "Ukraine Israel Real Estate" кроме 50Avenue представлено и несколько других достаточно проблемных киевских объектов: ЖК Зеленый замок и ЖК S1.

Заказчик строительства 50Avenue – обслуживающий кооператив "Эксон Премьер Шулявская". Учредителями этого кооператива выступают Иван Влад, Йозеф Москович и Exon Group LLC. Влад и Москович, в частности, являются учредителями жилищно-строительного кооператива "Зеленый замок", который является заказчиком строительства скандального ЖК Зеленый замок на Подоле.

"Заказчик 50Avenue получил от Управления архитектуры более 10 отказов в выдаче исходных данных на проектирование. Исходя из детальных планов территорий, многофункциональный комплекс хотят разместить на территории зеленой зоны (прямо в сквере "Слава танкистам"). Земля имеет несоответствующее для такой застройки целевое назначение. Поэтому выдача исходных данных на застройку участка, исходя из пожеланий заказчика, нарушит градостроительную документацию на местном уровне", – говорится в материале.

Секции ЖК будут соединены "мостом". "Нерухомі"

Без получения документа в виде градостроительных условий и ограничений проектирования объекта невозможно. "Тем не менее, это не мешает застройщику уже продавать квартиры в 50Avenue, а израильским инвесторам их покупать", – написали журналисты.

В "отделе продаж" израильских инвесторов уверяют – строительство 50Avenue является легальным, а сооружение 6-этажного подземного паркинга рядом с метро безопасным.

Как сообщал OBOZREVATEL, на оккупированных частях Луганской и Донецкой области с приходом "ЛДНР" цены на квартиры по сравнению с довоенными цены упали в 3-4 раза.

Верховная Рада 16 сентября во втором чтении и в целом приняла закон №3640, которым до 21 апреля 2021 года запретила забирать ипотечное жилье, приобретенное на валютные кредиты.