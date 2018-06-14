В Киеве поднимут тариф на отопление: когда и на сколько

Национальная комиссия госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) одобрила повышение тарифов на производство тепловой энергии для Киевтеплоэнерго.

Повышение вступит в силу с 1 августа 2018 года. Планируется, что цена изменится на 0,2% или на 1,53 грн за 1 Гкал и составит 784,58 грн за этот же объем тепла. Об этом сообщили в пресс-лужбе КГГА, уточнив, что проект решения будет вынесен на общественные слушания.

Согласно полученным лицензиям Киевтеплоэнерго будет производить электрическую и тепловую энергии на ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6.

Напоминаем, что тариф на производимую электроэнергию составляет 182,93 грн за 1 КВт/ч. Для религиозных организаций услуги по централизованному отоплению и централизованному снабжению горячей водой будут предоставляться по 479,06 грн/гкал. Учреждениям, которые финансируются за счет государственного и местных бюджетов, тепло и горячая вод будут продаваться за 1 171,89 грн/гкал и для нужд других потребителей - 1 181,05 грн/гкал.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине сократили нормативы социального потребления энергоресурсов на отопление. Также урезали и максимальную площадь, на которую предоставляется субсидия на управление многоквартирным домом. Семьи, которые живут в квартирах, которые не вписались в новую норму, и не научились экономить, уже в следующем сезоне заплатят за тепло почти в два раза больше.