В Киеве цены на черешню упали до рекордно низких отметок за лето: где дешевле всего
Цены на черешню в Киеве. Фото: Обозреватель
На киевских рынках значительно подешевела черешня. Цены по сравнению с началом июня в среднем снизились более чем вдвое – с 200 до 65-85 гривен за килограмм.
Об этом сообщил журналист OBOZREVATEL, который побывал на рынках в разных районах города.
Стоимость черешни:
Дарница – средний ценник 80-85 грн/кг;
Оболонь – преимущественно 80 грн/кг, один предприниматель предложил по 65 грн на рынке рядом со станцией метро Минская;
Разделение – от 75 грн до 120 грн/кг в зависимости от размера.
По словам журналиста, ягоды везут из разных регионов – из Закарпатья, Черновцов, Херсона, Запорожской области.
"Продавцы говорят, что спрос по сравнению с 2019 годом упал, потому что цены отличаются, и покупательная способность людей меньше", – сообщил журналист OBOZREVATEL.
Также он отметил, что не все продавцы закрывают товар пленкой.
Цены на черешню в Киеве
Цены на черешню в Киеве
Цены на черешню в Киеве
Цены на черешню в Киеве
Цены на черешню в Киеве
Цены на черешню в Киеве
Цены на черешню в Киеве
Цены на черешню в Киеве
Цены на черешню в Киеве
Цены на черешню в Киеве
Цены на черешню в Киеве
Цены на черешню в Киеве
Цены на черешню в Киеве
Цены на черешню в Киеве
Цены на черешню в Киеве
Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине за выходные 19-21 июня закупочные оптовые цены на черешню обвалились более чем вдвое. На некоторых рынках килограмм можно купить за 25 грн.
В Киеве на Троещинском рынке в этом году овощи сильно подорожали по сравнению с 2018-м годом.