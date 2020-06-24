В Киеве цены на черешню упали до рекордно низких отметок за лето: где дешевле всего

Цены на черешню в Киеве. Фото: Обозреватель

На киевских рынках значительно подешевела черешня. Цены по сравнению с началом июня в среднем снизились более чем вдвое – с 200 до 65-85 гривен за килограмм.

Об этом сообщил журналист OBOZREVATEL, который побывал на рынках в разных районах города.

Стоимость черешни:

Дарница – средний ценник 80-85 грн/кг;

Оболонь – преимущественно 80 грн/кг, один предприниматель предложил по 65 грн на рынке рядом со станцией метро Минская;

Разделение – от 75 грн до 120 грн/кг в зависимости от размера.

По словам журналиста, ягоды везут из разных регионов – из Закарпатья, Черновцов, Херсона, Запорожской области.

"Продавцы говорят, что спрос по сравнению с 2019 годом упал, потому что цены отличаются, и покупательная способность людей меньше", – сообщил журналист OBOZREVATEL.

Также он отметил, что не все продавцы закрывают товар пленкой.

Цены на черешню в Киеве

Цены на черешню в Киеве

Цены на черешню в Киеве

Цены на черешню в Киеве

Цены на черешню в Киеве

Цены на черешню в Киеве

Цены на черешню в Киеве

Цены на черешню в Киеве

Цены на черешню в Киеве

Цены на черешню в Киеве

Цены на черешню в Киеве

Цены на черешню в Киеве

Цены на черешню в Киеве

Цены на черешню в Киеве

Цены на черешню в Киеве

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине за выходные 19-21 июня закупочные оптовые цены на черешню обвалились более чем вдвое. На некоторых рынках килограмм можно купить за 25 грн.

В Киеве на Троещинском рынке в этом году овощи сильно подорожали по сравнению с 2018-м годом.