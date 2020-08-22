В Керчи перестали вывозить мусор: в соцсети показали проблемы людей

Ярослав Маркин Рынки и компании 05:40, 22.08.2020

В аннексированном Россией Крыму компании "Крымэкоресурсы" субподрядчики перестали платить деньги за вывоз мусора. Из-за этого Керчь рискует утонуть в отходах.

Об этом в Twitter сообщила блогер Роксолана Крым в пятницу, 21 августа.

"Компании-субподярядчики не платят деньги ГУП "Крымэкоресурсы". Задолженность уже больше чем за полгода. Компанией принято решение вывезти собственные баки и прекратить сбор мусора. С контейнерных площадок вывезли более 300 баков. Керчь сейчас утонет в мусоре", – написала блогер.

Что происходит в Керчи
Twitter / Роксолана Крым
На улице Буденного отходы не убирают
kerchinfo.com
Мусор на ул. Полевой в Керчи
kerchinfo.com
На ул. Полевой остался один контейнер
kerchinfo.com

Как сообщал OBOZREVATEL, в Минфине России решили сократить расходы на содержание Крыма и его социально-экономическое развитие.

Комментировать
Экономика Рынки и компании

Смотрите также

Сын Зеленского переболел коронавирусом

Приходько о скандале с украинскими героями: дно выглядит красивее, чем Егорова

У Порошенко требуют присвоить звание Героя Украины погибшему морпеху Журавлю

Патриарх Кирилл призвал готовиться к концу света

Холодницкий уволился из САП, СМИ узнали о временной замене