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В Керчи перестали вывозить мусор: в соцсети показали проблемы людей

Ярослав Маркин
Ярослав Маркин
Рынки и компании
1,2 т.
В Керчи перестали вывозить мусор

В Керчи перестали вывозить мусор.

В аннексированном Россией Крыму компании "Крымэкоресурсы" субподрядчики перестали платить деньги за вывоз мусора. Из-за этого Керчь рискует утонуть в отходах.

Об этом в Twitter сообщила блогер Роксолана Крым в пятницу, 21 августа.

"Компании-субподярядчики не платят деньги ГУП "Крымэкоресурсы". Задолженность уже больше чем за полгода. Компанией принято решение вывезти собственные баки и прекратить сбор мусора. С контейнерных площадок вывезли более 300 баков. Керчь сейчас утонет в мусоре", – написала блогер.

Что происходит в Керчи

Что происходит в Керчи Twitter / Роксолана Крым

На улице Буденного отходы не убирают

На улице Буденного отходы не убирают kerchinfo.com

Мусор на ул. Полевой в Керчи

Мусор на ул. Полевой в Керчи kerchinfo.com

На ул. Полевой остался один контейнер

На ул. Полевой остался один контейнер kerchinfo.com

Как сообщал OBOZREVATEL, в Минфине России решили сократить расходы на содержание Крыма и его социально-экономическое развитие.

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