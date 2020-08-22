В Керчи перестали вывозить мусор: в соцсети показали проблемы людей

В аннексированном Россией Крыму компании "Крымэкоресурсы" субподрядчики перестали платить деньги за вывоз мусора. Из-за этого Керчь рискует утонуть в отходах.

Об этом в Twitter сообщила блогер Роксолана Крым в пятницу, 21 августа.

"Компании-субподярядчики не платят деньги ГУП "Крымэкоресурсы". Задолженность уже больше чем за полгода. Компанией принято решение вывезти собственные баки и прекратить сбор мусора. С контейнерных площадок вывезли более 300 баков. Керчь сейчас утонет в мусоре", – написала блогер.

Что происходит в Керчи Twitter / Роксолана Крым

На улице Буденного отходы не убирают kerchinfo.com

Мусор на ул. Полевой в Керчи kerchinfo.com

На ул. Полевой остался один контейнер kerchinfo.com

Как сообщал OBOZREVATEL, в Минфине России решили сократить расходы на содержание Крыма и его социально-экономическое развитие.

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