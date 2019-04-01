В Канаде разрешили оплачивать налоги биткоинами

В канадском городе Иннисфил (штат Онтарио) запустили пилотный проект, который позволил жителям платить налоги на недвижимость с помощью криптовалют.

За утверждение соответствующего проекта проголосовал муниципалитет города, сообщает Cointelegraph.

На первом этапе предусматривается партнерство с платежным оператором Coinberry Pay – он конвертирует биткоины в канадские доллары и переводит платежи на городской счет.

Также планируется, что в будущем список криптовалют расширят и жители Иннисфила смогут оплачивать налог с помощью Ethereum, Litecoin, Bitcoin Cash и Ripple.

Мэр Иннисфила Линн Доллин заявила, что новые экспериментальные платежи показали, что сообщество отдает приоритет инновациям.

Впервые платить налоги с помощью биткоинов разрешили предприятиям в США в штате Огайо. Компаниям дали возможность оплачивать свыше 20 налогов с использованием криптовалют через онлайн-портал, однако лишь две фирмы воспользовались этой услугой в 2018 году.

Ранее стоимость биткоина обвалилась до минимальной с октября 2017 года. С того момента популярная криптовалюта потеряла еще около 2000 долларов. С небольшими отклонениями курс биткоина планомерно снижался с начала 2018 года, пока не достиг психологической для рынка отметки – годового минимума.

Как сообщал OBOZREVATEL, венчурный инвестор Тим Дрейпер уверен, что курс биткоина достигнет 250 тысяч долларов к 2022 году. Председатель Комиссии по срочной биржевой торговле США (CFTC) Кристофер Джанкарло заявил, что у криптовалют есть будущее, но конкуренцию доллару и твердой валюте они не составят.

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