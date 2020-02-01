"В Калининграде проведите!" Цимбалюк "разнес" Захарову за слова о референдуме

Украинский журналист Роман Цимбалюк "разнес" слова спикера МИД России Марии Захаровой, которая заявила, что санкции "за Крым" нужно было вводить против Украины – еще до аннексии полуострова.

Так Захарова отреагировала на новую серию штрафов, принятых США, Канадой и Евросоюзом против лиц и компаний, которые участвовали в проведении незаконных выборов на полуострове в сентябре 2019 года.

"Санкции, давление, политические оценки, бесконечные форумы – вот это все было бы очень востребованным, когда жители Крыма пытались провести референдум, а им на протяжении многих лет это сделать центральные власти не давали. Где были санкции, где правозащитная деятельность? Все это циничная игра", – заявила Захарова.

Украинский журналист согласился, что эта игра "очень циничная". Правда, по факту, со стороны России.

"То есть, жители Крыма якобы хотели провести референдум, а им не давали? Но знаете, если ставить вопрос таким образом, то по украинскому законодательству нельзя проводить региональные референдумы. Кто-то подумает что это украинское ноу-хау? Нет, в России точно такое же положение. Попробуйте провести референдум снова в Крыму. А лучше провести его в Калининграде. Но то, кто к этому говорит и призывает, сразу рискует столкнуться с российскими правоохранительными органами. А если кто-то начнет его проводить, то сразу прилетят "соколы" Шойгу и начнут бомбить. Так сказать, "бороться против сепаратизма и отделения части РФ от российского государства", – сказал Цимбалюк.

По мнению Захаровой, жители Крыма якобы до 2014 года хотели референдум, но им не давали. И тогда США должны были бы ввести против Украины санкции. "Тогда возникает вопрос: если Украина не давала провести референдум, то почему он в 2014 году был проведен? Потому, что территория на тот момент уже была оккупирована Российской федерацией", – ответил Захаровой Цимбалюк.

Как сообщал OBOZREVATEL, 28 января Евросоюз расширил санкции против России за аннексию Крыма. Теперь под международные штрафы попали те, кто помогал проводить "выборы" на полуострове в сентябре 2019 года.

29 января США ввели новые санкции против России из-за незаконной аннексии украинского Крыма, добавив в список восемь фамилий, а также компанию-оператора поездов на полуостров "Гранд Сервис Экспресс".

29 января Канада наложила санкции на граждан России за организацию незаконных выборов в оккупированном Крыму.

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