Главная Новости
1 февраля • обновлено в 03:38
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Рынки и компании

"В Калининграде проведите!" Цимбалюк "разнес" Захарову за слова о референдуме

328
Читать материал на украинском

Украинский журналист Роман Цимбалюк "разнес" слова спикера МИД России Марии Захаровой, которая заявила, что санкции "за Крым" нужно было вводить против Украины – еще до аннексии полуострова.

Так Захарова отреагировала на новую серию штрафов, принятых США, Канадой и Евросоюзом против лиц и компаний, которые участвовали в проведении незаконных выборов на полуострове в сентябре 2019 года.

Новости
"Это циничная игра!" Россию взбесили новые санкции Запада из-за Крыма

"Санкции, давление, политические оценки, бесконечные форумы – вот это все было бы очень востребованным, когда жители Крыма пытались провести референдум, а им на протяжении многих лет это сделать центральные власти не давали. Где были санкции, где правозащитная деятельность? Все это циничная игра", – заявила Захарова.

"В Калининграде проведите!" Цимбалюк "разнес" Захарову за слова о референдуме

Украинский журналист согласился, что эта игра "очень циничная". Правда, по факту, со стороны России.

"То есть, жители Крыма якобы хотели провести референдум, а им не давали? Но знаете, если ставить вопрос таким образом, то по украинскому законодательству нельзя проводить региональные референдумы. Кто-то подумает что это украинское ноу-хау? Нет, в России точно такое же положение. Попробуйте провести референдум снова в Крыму. А лучше провести его в Калининграде. Но то, кто к этому говорит и призывает, сразу рискует столкнуться с российскими правоохранительными органами. А если кто-то начнет его проводить, то сразу прилетят "соколы" Шойгу и начнут бомбить. Так сказать, "бороться против сепаратизма и отделения части РФ от российского государства", – сказал Цимбалюк.

По мнению Захаровой, жители Крыма якобы до 2014 года хотели референдум, но им не давали. И тогда США должны были бы ввести против Украины санкции. "Тогда возникает вопрос: если Украина не давала провести референдум, то почему он в 2014 году был проведен? Потому, что территория на тот момент уже была оккупирована Российской федерацией", – ответил Захаровой Цимбалюк.

Как сообщал OBOZREVATEL, 28 января Евросоюз расширил санкции против России за аннексию Крыма. Теперь под международные штрафы попали те, кто помогал проводить "выборы" на полуострове в сентябре 2019 года.

29 января США ввели новые санкции против России из-за незаконной аннексии украинского Крыма, добавив в список восемь фамилий, а также компанию-оператора поездов на полуостров "Гранд Сервис Экспресс".

29 января Канада наложила санкции на граждан России за организацию незаконных выборов в оккупированном Крыму.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Автор
Андрей Довгань
Темы
Аннексия Крыма Санкции против России
Персоны
Мария Захарова Роман Цимбалюк
Место
Россия
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
1
Смешно
2
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости экономики

Топ-публикации

Топ-блоги