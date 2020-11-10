В Кабмине заказали 320 часов с гравировкой "от премьера" на полмиллиона гривен

Юрий Сергиенко Рынки и компании 02:53, 10.11.2020

Секретариат Кабинета министров объявил тендер на закупку 320 наручных часов на 495 тысяч гривен.

По данным в системе ProZorro, часы должны быть с гравировкой "От премьер-министра".

Конечный срок подачи заявок и начало аукциона назначены на 25 ноября.

Согласно тендерной документации, правительство планирует закупить 210 кварцевых наручных часов на кожаных ремешках с размещением на циферблате изображения малого государственного герба Украины и надписи "От премьер-министра Украины" и гравировкой герба и надписью "От премьер-министра Украины (имя, фамилия)" на задней крышке. Часы должны идти в темно-синем подарочном футляре.

Еще 110 похожих часов должны быть в темно-красных подарочных футлярах.

Каждые часы должны обойтись в 1 550 гривен.

Тендер на закупку часов.
prozorro.gov.ua
Условия проведения тендера.
prozorro.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, Государственное бюро расследований Украины закупило из бюджетных средств телескоп за 16,5 тысяч гривен.

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Экономика Рынки и компании

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