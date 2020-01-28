"Уволил бы сейчас": оскандалившегося главу "Укралізниці" лишат кресла и отправят под суд

Главу "Укрзалізниці" Евгения Кравцова, известного зарплатой 9,7 млн грн в 2018 году, а сейчас являющегося фигурантом уголовного дела о злоупотреблении служебным положением, снимут с должности в ближайшие недели.

В Кабмине говорят: менеджера бы уже уволили, но этого не позволяет процедура. По словам министра инфраструктуры Владислава Криклия, этим вопросом сейчас занимается наблюдательный совет компании, сообщил "Интерфакс-Украина". "Я рассчитываю, что решение по этому вопросу будет в течение нескольких недель. Потому что это процедура, требующая решения набсовета", – отметил он.

По словам Криклия, набсовет "Укрзалізниці" проводит серию заседаний по этому вопросу. "Если бы это было мое личное решение, то я бы уже подписал заявление на увольнение. Но процедура иная", – заявил Криклий.

Причина увольнения главы УЗ, по словам министра в том, что "компания уделяла пассажирской составляющей очень мало внимания", вследствие чего пассажиры получали услугу крайне низкого качества. "Потому мы в ближайшее время будем менять руководство "Укрзалізниці", – заявил министр. Он добавил, что пока не знает о претендентах на должность нового главы УЗ.

Напомним:

Евгений Кравцов возглавляет УЗ с января 2019 года. Срок его контракта истекает в 2021 году.

Он исполнял обязанности председателя правления ПАО "Укрзалізниця" с 30 марта по 25 мая 2016-го, а также с 10 августа 2017-го.

В 2016-2017 годах он был первым заместителем бывшего главы министерства инфраструктуры Владимира Омеляна.

"Укрзалізниця"

Как сообщал OBOZREVATEL:

Глава правления "Укрзалізниці" Евгений Кравцов попросил наблюдательный совет компании рассмотреть вопрос его увольнения.

В 2020 году "Укрзалізниця" ради экономии средств сократит 50% административного персонала, который не связан с перевозками. Сотрудникам, которые останутся, пообещали увеличить зарплаты.

Кабинет министров принял решение о возвращении "Укрзалізниці" в сферу управления Министерства инфраструктуры. В УЗ анонсировали масштабную реформу.

Об увольнении Кравцова в ноябре 2019 года высказался премьер-министр Алексей Гончарук. По его словам, в компании "абсолютно дикая" коррупция.

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