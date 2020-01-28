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28 января • обновлено в 14:02
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"Уволил бы сейчас": оскандалившегося главу "Укралізниці" лишат кресла и отправят под суд

1.3т
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Главу "Укрзалізниці" Евгения Кравцова, известного зарплатой 9,7 млн грн в 2018 году, а сейчас являющегося фигурантом уголовного дела о злоупотреблении служебным положением, снимут с должности в ближайшие недели.

В Кабмине говорят: менеджера бы уже уволили, но этого не позволяет процедура. По словам министра инфраструктуры Владислава Криклия, этим вопросом сейчас занимается наблюдательный совет компании, сообщил "Интерфакс-Украина". "Я рассчитываю, что решение по этому вопросу будет в течение нескольких недель. Потому что это процедура, требующая решения набсовета", – отметил он.

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По словам Криклия, набсовет "Укрзалізниці" проводит серию заседаний по этому вопросу. "Если бы это было мое личное решение, то я бы уже подписал заявление на увольнение. Но процедура иная", – заявил Криклий.

Причина увольнения главы УЗ, по словам министра в том, что "компания уделяла пассажирской составляющей очень мало внимания", вследствие чего пассажиры получали услугу крайне низкого качества. "Потому мы в ближайшее время будем менять руководство "Укрзалізниці", – заявил министр. Он добавил, что пока не знает о претендентах на должность нового главы УЗ.

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Напомним:

  • Евгений Кравцов возглавляет УЗ с января 2019 года. Срок его контракта истекает в 2021 году.

  • Он исполнял обязанности председателя правления ПАО "Укрзалізниця" с 30 марта по 25 мая 2016-го, а также с 10 августа 2017-го.

  • В 2016-2017 годах он был первым заместителем бывшего главы министерства инфраструктуры Владимира Омеляна.

"Укрзалізниця"

"Укрзалізниця"

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Автор
Андрей Довгань
Темы
Борьба с коррупцией в Украине Декларации о доходах чиновников Скандал вокруг "Укрзалізниці"
Персоны
Евгений Кравцов Владислав Криклий
Место
Украина
Тег
Укрзалізниця
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